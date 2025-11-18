Mit Sieg in die Winterpause

Die Erste verabschiedet sich mit einem verdienten 4:1-Heimsieg gegen die SG Schauenburg II in die Winterpause. Die Mannschaft von Marco Schneider zeigte über weite Strecken ein kontrolliertes, reifes Spiel, ließ aber vor allem in der ersten Halbzeit einige Chancen liegen und machte es sich dadurch knapper als nötig.

Immenhausen war sofort gut drin und setzte früh Akzente. Nach einer knappen Viertelstunde ging die TSV dann auch verdient in Führung: Thomas Stern wird im Strafraum gefoult, Hellwig verwandelt den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0. Im weiteren Verlauf drückte die TSV auf das zweite Tor. Man hatte beste Gelegenheiten, scheiterte aber entweder am gegnerischen Torwart oder an sich selbst. Trotz klarer Feldüberlegenheit blieb es zur Pause beim knappen Vorsprung.