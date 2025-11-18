Mit Sieg in die Winterpause

Die Erste verabschiedet sich mit einem verdienten 4:1-Heimsieg gegen die SG Schauenburg II in die Winterpause. Die Mannschaft von Marco Schneider zeigte über weite Strecken ein kontrolliertes, reifes Spiel, ließ aber vor allem in der ersten Halbzeit einige Chancen liegen und machte es sich dadurch knapper als nötig.
Immenhausen war sofort gut drin und setzte früh Akzente. Nach einer knappen Viertelstunde ging die TSV dann auch verdient in Führung: Thomas Stern wird im Strafraum gefoult, Hellwig verwandelt den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0. Im weiteren Verlauf drückte die TSV auf das zweite Tor. Man hatte beste Gelegenheiten, scheiterte aber entweder am gegnerischen Torwart oder an sich selbst. Trotz klarer Feldüberlegenheit blieb es zur Pause beim knappen Vorsprung.
Nach dem Seitenwechsel begann Immenhausen wieder dominant und belohnte sich in Minute 59: Hellwig steckt stark durch auf Jenzowski, der trocken zum 2:0 einschiebt. Das Spiel schien entschieden, doch Schauenburg kam mit einem ihrer wenigen Angriffe zurück. Jaafari verkürzte in der 73. Minute.
Die TSV reagierte aber souverän. Nur vier Minuten später stellte Jenzowski den alten Abstand wieder her: Freistoßflanke von Oliver Speer, Jenzowski steigt am höchsten und köpft zum 3:1 ein. Das war der endgültige Knackpunkt.
Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Marcel Hausmann in der 87. Minute. Nach einem präzisen Steckpass von Montero Rodriguez läuft er allein aufs Tor zu und schiebt cool zum 4:1 ein.
Unterm Strich ein völlig verdienter Sieg, der bei konsequenter Chancenverwertung schon deutlich früher klar gewesen wäre. Trotzdem: Starker Abschluss, starke Leistung, so geht man gern in die Winterpause.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Timo Bülte, Steven Schöps, Kevin Wilhelm, Max Busch (75. Fiete Römer), Bastian Jenzowski, Dominik Schwan (68. Dennis Kastrop), Thomas Stern, Roman Sedmera (75. Oliver Speer), Nils Hellwig (70. Marcel Hausmann), Toni Mitrovic (85. Ivan Montero Rodriguez)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Nils Hellwig (14‘ Foulelfmeter)
2:0 Bastian Jenzowski (59‘ – Vorlage Nils Hellwig)
2:1 Hadi Jaafari (73.)
3:1 Bastian Jenzowski (77‘ – Vorlage Oliver Speer)
4:1 Marcel Hausmann (87‘ – Vorlage Ivan Montero Rodriguez)