Mit Sieg in Andernach Platz Zwei gefestigt

Die U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben durch den 3:1 (1:1)-Erfolg bei der SG 99 Andernach ihren zweiten Platz in der Regionalliga Südwest verteidigt. Spitzenreiter Mainz 05 hat vier Punkte mehr, aber auch ein Spiel mehr ausgetragen.

Die U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben mit dem 3:1 (1:1)-Erfolg bei der SG 99 Andernach ihre Titelchance in der Regionalliga Südwest der B-Juniorinnen bewahrt. Dabei gingen die Rheinländerinnen in der 13. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Mia Simakovic erst mal in Führung, doch die Gäste brauchten nur zwölf Minuten, um die auf einem Kunstrasenplatz am Andernacher Stadion ausgetragene Partie wieder auszugleichen. Anne Marie Coly traf in der 25. Minute zum Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte die für die zweite Hälfte eingewechselte Hafida Younis, die die in der 41. Minute quasi mit ihrer ersten Ballberührung das 1:2 erzielte und nur vier Minuten danach auch das entscheidende 1:3 erzielte.

Das FCS-Team hat als Tabellenzweiter zwar vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05, hat aber ein Spiel mehr auszutragen und wäre im Erfolgsfall in Schlagdistanz. Weiter geht es am kommenden Sonntag, 26. April um 11 Uhr mit dem Heimspiel gegen TuS Issel auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal.