„Mit siebzig Prozent reicht es nicht in der Liga“

Der SV Rheintal hat sich zum Auftakt nach der Winterpause auf den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A, Staffel Ost, gesetzt. Dennoch hält Trainer René Grabe nichts davon, in Aufstiegsträumen zu schwelgen. Dazu liegt noch zu viel Arbeit vor der Mannschaft. Im fupa-Kreisligatipp erklärt er, wie er die kommende Aufgabe gegen Laufenburg II sieht.

René Grabe: Die Wintervorbereitung war sehr gut, die Trainingsbeteiligung war hervorragend, auch die Testspiele waren hervorragend, besonders das gegen den SV Buch (4:3), und bis zur letzten Woche vor dem ersten Spiel hatte uns die Krankheitswelle nicht erwischt – aber dann in jener Woche eben doch. Sieben, acht Spieler sind flachgelegen, zwei davon mit Lungenentzündung, und damit wurden die Erfolge der Vorbereitung teilweise wieder zunichtegemacht.

fupa: Gab es in der Winterpause Ab- oder Zugänge?

fupa: Nach der Winterpause gab es für den SV Rheintal den 2:0-Erfolg in Tiengen, durch den es auf Platz zwei ging, und dann das 1:1 gegen Höchenschwand-Häusern-St. Blasien. Wie zufrieden sind Sie mit den Spielen bisher?

Grabe: Gegen Tiengen war ich vom Ergebnis her zufrieden. Es ist nicht so einfach, dort gegen die Zweite Mannschaft zu spielen. Mit dem Spiel gegen Höchenschwand war ich nicht zufrieden: Mit dem Ergebnis nicht, aber auch nicht mit dem Auftritt. Da waren wir ideenlos, waren läuferisch und auch in der Ballsicherheit nicht gut unterwegs. Das war schon eine Enttäuschung.

fupa: Und woran hat das gelegen? Vielleicht an den Fitnesseinbußen durch die Krankheitswelle, die Sie angesprochen haben?

Grabe: Gute Frage! Es waren zwei Spieler nach ihrer Krankheit wieder dabei, und bei einem von ihnen hat man das auch gemerkt. Aber insgesamt war es einfach eine Kopfsache. Mit siebzig Prozent reicht es nicht, auch nicht gegen die hinteren Mannschaften.

fupa: Welchen Stellenwert hat der zweite Platz?

Grabe: Für mich persönlich überhaupt keinen. Mir geht es darum, die jungen Spieler weiterzuentwickeln, unsere Spielidee weiterzuentwickeln. Und dass die Jungs Spaß haben. Dass wir Zweiter sind, ist schön, aber doch eher Beiwerk.

fupa: Und wie sind die Reaktionen im Umfeld?

Grabe: Bis jetzt gab es keine. Auch intern – vom Präsidenten, vom Sportlichen Leiter – wurden keine Vorgaben gemacht. Im April haben wir sechs schwere Spiele vor uns. Wenn wir Ende April das Nachholspiel gegen Bergalingen bestritten haben, kann man über die weiteren Ziele reden; dann wissen wir, wo wir stehen.

fupa: Kommen wir zum Wochenende. Am Sonntag ist Laufenburg II zu Gast. Auf was für einen Gegner richten Sie Ihre Mannschaft ein?

Grabe: Bei Laufenburg II weiß man nie, wer von der Ersten Mannschaft kommt. Da kann plötzlich ein Bujar Halili vom Landesliga-Team mitspielen. Aber generell machen sie viel Tempo und sind sehr, sehr spielstark – viel stärker als Tiengen II. Das haben wir im Hinspiel (3:4-Niederlage für den SVR, Anm. d. Red.) gemerkt. Da wollen wir etwas gutmachen.

René Grabes Spieltag-Tipps:

FC Erzingen – FC Geißlingen

Samstag, 15 Uhr

Ein Derby, und Derbys sind immer etwas anders. Erzingen ist nicht gut gestartet und will die Scharte auswetzen, daher tippe ich auf ein 3:0.

SV Eggingen – Spvgg. Wutöschingen

Samstag, 16 Uhr

Eggingen spielt auf Kunstrasen. Wutöschingen ist nach der Niederlage gegen Horheim-Schwerzen (2:3) enttäuscht und will sich rehabilitieren. Es wird aber knapp. 1:2.

SV Albbruck – SG Stühlingen/Weizen

Samstag, 16 Uhr

Stühlingen/Weizen ist ganz klarer Tabellenführer und wird das auch durchziehen. In Albbruck ist eklig zu spielen, aber die SG gewinnt dennoch. 0:2.

SpVgg. Andelsbach – FC Bergalingen

Samstag, 17 Uhr (Sportplatz Rotzel)

In Andelsbach ist es auch nicht einfach; die Mannschaft ist besser, als es der Tabellenstand aussagt. Bergalingen ist nicht so gut aus der Winterpause gestartet und hat etwas gutzumachen. 1:3.

SV Rheintal – SV 08 Laufenburg II

Sonntag, 14.30 Uhr (Sportplatz Küssaberg-Rheinheim)

Wir wollen immer besseren Fußball spielen, mal sehen, was dabei herauskommt!

VfR Horheim-Schwerzen – SV Unteralpfen

Sonntag, 14.30 Uhr (Sportplatz Horheim)

Horheim-Schwerzen hat zuletzt den ersten Sieg eingefahren, das gibt Selbstvertrauen für das Heimspiel. Unteralpfen ist nicht einfach zu bespielen, aber ich sage, Horheim nutzt die Gunst der Stunde und gewinnt mit 2:1.

SG Weilheim-Gurtweil – FC Tiengen II

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Weilheim)

Weilheim ist sehr gut gestartet, der Trainerwechsel hatte offenkundig keine Auswirkungen, oder wenn überhaupt, eher positive. Bei Tiengen II weiß man zwar nicht, wer aus der Ersten mitkommt, aber ich denke, Weilheim gewinnt zu Hause mit 2:0.

SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien – FC 08 Bad Säckingen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz St. Blasien)

Der FC Bad Säckingen hat alle seine drei Spiele nach der Winterpause gewonnen und dabei viele Tore geschossen. Höchenschwand hat es letzte Woche gegen uns defensiv sehr gut gemacht. Es wird nicht einfach für Bad Säckingen, aber ich denke, sie werden knapp gewinnen. 1:2.