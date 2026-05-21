 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

"Mit Sicherheit eine Trotzreaktion": Expertentipp mit Carsten Bauer

In dieser Woche tippt Carsten Bauer von der Spvgg 1897 Cannstatt aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen den 28. Spieltag.

von Nicolas Bläse · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TN / FuPa-Grafik

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Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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In dieser Woche tippt Carsten Bauer von der Spvgg 1897 Cannstatt aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen den 28. Spieltag.

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Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
19:30

Carsten Bauer: Bei Nufringen spielen fallen oft viele Tore. Ich denke, die individuelle Qualität von Holzgerlingen setzt sich am Ende durch

Mein Tipp: 4:2

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Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
15:00

Carsten Bauer: Der Last Minute Punkt in Botnang wird den Büsnauern einen zusätzlichen Schub geben um den Kampf um den Aufstieg/Relegation. Auch wenn Vahingen in den letzten Wochen wieder zur alter Stärke gefunden hat wird Büsnau das Derby für sich entscheiden.

Mein Tipp: 3:2

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Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
15:30

Carsten Bauer: Die Botnanger werden mit Sicherheit eine Trotzreaktion zeigen wollen und der Liga ein Zeichen setzen. Sie sind für Croatia gerade eine Nummer zu groß.

Mein Tipp: 1:4

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Morgen, 19:00 Uhr
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
19:00

Carsten Bauer: Die Luft in Darmsheim ist raus und bei Musberg läuft es in den letzten Wochen. Musberg zeigt, dass sie in der entscheidenden Phase wieder richtig da sind und werden dieses Spiel gewinnen.

Mein Tipp: 2:0

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Di., 26.05.2026, 19:00 Uhr
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
19:00

Carsten Bauer: Ganz Deckenpfronn ist heiß auf die Meisterschaft. Die Mannschaft brennt auf den Titel und auf deren Platz ist es immer ein sehr sehr schweres Spiel. Der Platz wird den spielstarken Herrenbergern auch etwas Probleme bereiten

Mein Tipp: 2:0

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Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
15:00

Carsten Bauer: Es wird ein schweres Spiel in Dagersheim. Sie spielen eine gute Rückrunde aber wir wollen unbedingt eine Reaktion nach den letzten zwei Niederlagen zeigen und dieses Spiel gewinnen.

Mein Tipp: 1:3

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Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
15:00

Carsten Bauer: Auch wenn es für Oberjettingen um nichts mehr geht wollen sie mit Sicherheit nicht verlieren. In Echterdingen ist gerade richtig der Wurm drin und deswegen rechne ich mit einer Überraschung.

Mein Tipp: 2:2

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Heute, 19:30 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
19:30

Carsten Bauer: Das ist wohl das wichtigste Spiel für Rohrau in dieser Saison. Aber wenn es drauf ankommt hat Bonlanden dieses Jahr gezeigt das mit ihnen zu rechnen ist.

Mein Tipp: 2:1