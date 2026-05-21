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"Mit Sicherheit eine Trotzreaktion": Expertentipp mit Carsten Bauer
In dieser Woche tippt Carsten Bauer von der Spvgg 1897 Cannstatt aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen den 28. Spieltag.
Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Carsten Bauer: Der Last Minute Punkt in Botnang wird den Büsnauern einen zusätzlichen Schub geben um den Kampf um den Aufstieg/Relegation. Auch wenn Vahingen in den letzten Wochen wieder zur alter Stärke gefunden hat wird Büsnau das Derby für sich entscheiden.
Carsten Bauer: Die Luft in Darmsheim ist raus und bei Musberg läuft es in den letzten Wochen. Musberg zeigt, dass sie in der entscheidenden Phase wieder richtig da sind und werden dieses Spiel gewinnen.
Carsten Bauer: Ganz Deckenpfronn ist heiß auf die Meisterschaft. Die Mannschaft brennt auf den Titel und auf deren Platz ist es immer ein sehr sehr schweres Spiel. Der Platz wird den spielstarken Herrenbergern auch etwas Probleme bereiten
Carsten Bauer: Auch wenn es für Oberjettingen um nichts mehr geht wollen sie mit Sicherheit nicht verlieren. In Echterdingen ist gerade richtig der Wurm drin und deswegen rechne ich mit einer Überraschung.