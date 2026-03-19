 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Mit Seriosität soll der nächste Sieg für den FC 08 Villingen folgen

Zumindest einen kleinen Bock hat der FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga mit dem Sieg gegen die TSG Backnang umgestoßen.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 21:52 Uhr · 0 Leser
Enrico Krieger setzt mit dem FC 08 Villingen zum zweiten Sieg in Folge an.
Enrico Krieger setzt mit dem FC 08 Villingen zum zweiten Sieg in Folge an. – Foto: Imago/Eibner/Tobias Baur

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
Denzlingen
TSG Backnang

Nun soll beim Schlusslicht FC Denzlingen der nächste Streich folgen.

Nein, drei Spiele ohne Sieg sind noch keine erschreckende Negativserie, zumal dann nicht, wenn sich da auch noch ein Unentschieden einreiht.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.