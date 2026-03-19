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Mit Seriosität soll der nächste Sieg für den FC 08 Villingen folgen
Zumindest einen kleinen Bock hat der FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga mit dem Sieg gegen die TSG Backnang umgestoßen.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 21:52 Uhr · 0 Leser
Enrico Krieger setzt mit dem FC 08 Villingen zum zweiten Sieg in Folge an. – Foto: Imago/Eibner/Tobias Baur