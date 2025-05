"Mit Seriosität in die Partie": Pesch will in Frechen Klassenerhalt

Für die SpVg Frechen 20 ist die Saison auf dem Papier gelaufen – mit 42 Punkten auf Rang sechs kann man sich tabellarisch weder großartig verbessern noch verschlechtern. Doch das heißt nicht, dass man sich hängen lassen will, wenn am Sonntag der FC Pesch zu Gast ist. Dieser braucht im Kampf um den Klassenerhalt Zählbares. Für Frechen-Trainer Okan Özbay ist die Marschroute trotzdem klar: „Ich hoffe, dass die Jungs die Lust an diesem Sport am Sonntag finden. Das wird so die größte Aufgabe sein.“