Mit Serie im Rücken: TuS Marienborn plant für neue Saison

Kaum zu bremsen: Alexander Luc Markiefka (grünes Trikot) wird auch in der kommenden Saison für TuS Marienborn Gas geben. – Foto: Michael Wolff

Mainz. Es läuft bei der TuS Marienborn. Sieben Verbandsligaspiele ohne Niederlage und Rang sieben, ein gut bestückter Mannschaftsbus und eine weit vorangeschrittene Kaderplanung – „ich würde lügen“, sagt Co-Trainer Timm Belz, „wenn ich sagen würde, es macht nicht mehr Spaß, wenn du mehr Punkte holst. Auch die Stimmung im Verein ist eine andere.“

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Beim 4:0-Sieg in Morlautern, dem höchsten Erfolg seit der Vizemeister-Saison 2022/23, bildeten die rund drei Dutzend Marienborner die Mehrzahl der Zuschauer. Irgendwann während des Spiels war die Schankbude im Kaiserslauterer Stadtteil dicht, aber wie üblich war man bei der TuS auch selbst gut versorgt. Noch ist es zwar zu früh, um auf den Klassenerhalt anzustoßen, aber alle Zeichen deuten darauf hin.