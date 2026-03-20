Mit Serie im Rücken: TuS Marienborn plant für neue Saison

Mainz. Es läuft bei der TuS Marienborn. Sieben Verbandsligaspiele ohne Niederlage und Rang sieben, ein gut bestückter Mannschaftsbus und eine weit vorangeschrittene Kaderplanung – „ich würde lügen“, sagt Co-Trainer Timm Belz, „wenn ich sagen würde, es macht nicht mehr Spaß, wenn du mehr Punkte holst. Auch die Stimmung im Verein ist eine andere.“
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Beim 4:0-Sieg in Morlautern, dem höchsten Erfolg seit der Vizemeister-Saison 2022/23, bildeten die rund drei Dutzend Marienborner die Mehrzahl der Zuschauer. Irgendwann während des Spiels war die Schankbude im Kaiserslauterer Stadtteil dicht, aber wie üblich war man bei der TuS auch selbst gut versorgt. Noch ist es zwar zu früh, um auf den Klassenerhalt anzustoßen, aber alle Zeichen deuten darauf hin.
Beginnend in Steinwenden (Sonntag, 15 Uhr) folgen fünf Spiele gegen abstiegsgefährdete Gegner, in denen alle Unklarheiten beseitigt werden können. Zwei Siege noch, denkt Belz, dann müsste der Ligaverbleib in trockenen Tüchern sein. Parallel läuft die Kaderplanung auf Hochtouren. Chefcoach Ali Cakici, der zur neuen Saison nach einem Jahrzehnt in Marienborn zu Landesligist Spvgg. Ingelheim wechselt, hatte versprochen, proaktiv keinen Spieler von der Kirschhecke in den Blumengarten mitzunehmen. Offenbar hält er Wort, denn Belz, sein Nachfolger, berichtet von bereits 17 Spielern, die für die neue Saison zugesagt haben.
Drei Abgänge stehen fest. Torjäger Luka Baljak, vorigen Sommer vom TSV Schott Mainz gekommen, zieht zur SG Hüffelsheim weiter. Der 20-Jährige hat sich mit bereits zwölf Saisontoren in so manches Notizbuch geschossen. Moritz Breier sowie der zuletzt nur noch selten spielende Co-Trainer Nermin Fakovic schließen sich dem SV Klein-Winternheim an.
Ihren Verbleib bei der TuS zugesichert haben für das Tor Paul Bienefeld und, ab 2027 wieder, Patrick Stofleth. Zudem bleibt mit der Dreierkette Marc Beck, Jonas Hofmann und Michael Kohns einer der Eckpfeiler des aktuellen Erfolgs, ebenso wie die Defensiv-Kollegen Julian Hornetz und Alae Laissar. Auch die Mittelfeldspieler Meikel Melament, Antonio Serratore, Mateo Trapp, Felix Schwab, Tarek Schwiderski, Anas Zeghli und, nach der Rückkehr von seiner Weltreise, Moritz Freisler haben zugesagt. Dasselbe gilt für die Offensiven Luis Kersthold, Alexander Markiefka und Armin Paulus.
Man sieht erneut: Es herrscht viel Kontinuität bei der TuS. Die Mannschaft hatte sich für Belz als Cakici-Nachfolger ausgesprochen, da wäre eine anschließende Massenflucht auch ziemlich überraschend gewesen. Weitere Abgänge sind noch nicht fix, weitere Zusagen möglich und ausdrücklich gewünscht. Die Situation von Patrick Huth, Ilhan Fakovic, Issa Beydoun, Dennis Ritz und Faik Baka ist aus unterschiedlichen Gründen noch nicht final geklärt. Joshua Klüber ist zwischenzeitlich nach München umgezogen.
Das Trainerteam um Chefcoach Belz und den neuen Co-Trainer Dr. Niklas Grimm bekommt ebenfalls weitere Konturen. Bastian Schmidt, Spieler beim TSV Zornheim, wird als Physiotherapeut hinzukommen. Moppes Petz wird weiter Torwarttraining geben. „An Betreuer und Athletiktrainer sind wir dran“, sagt Belz. Zwei Neuzugänge stehen fest, sind aber noch nicht reif für die Veröffentlichung.