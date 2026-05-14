Mit Senioren bei den Academics Heidelberg

Die U18 der SG Heidelberg-Kirchheim mit dem Seniorenzentrum Kirchheim beim Basketball. – Foto: Anpfiff ins Leben

Das Seniorenzentrum Kirchheim und der Anpfiff ins Leben Partnerverein SG Heidelberg-Kirchheim verbindet eine enge Kooperation. Einmal wöchentlich macht der FSJler Jakob Reichert einen Ausflug mit Seniorinnen und Senioren und Anfang Mai absolvierte die U18 der SGK ihr soziales Mannschaftsprojekt mit 16 Personen aus dem Seniorenzentrum. Das Ziel: Ein Heimspiel der MLP Academics Heidelberg im SNP Dome gegen den MBC.

Der Ausflug war ein voller Erfolg und das nicht nur wegen des Ergebnisses von 80:75 für die Academics. Während des gesamten Abends kümmerten sich die U18-Kicker um die Seniorinnen und Senioren und halfen, wo sie nur konnten. "Das haben unsere Jungs super gemacht und sie haben sich sehr gefreut, den sportbegeisterten Senioren einen schönen Abend ermöglicht zu haben", sagte Sina Schiele, Anpfiff-Jugendkoordinatorin Schule/Beruf/Soziales in Heidelberg. Sie begleitete die Gruppe zusammen FSJler Jakob Reichert und Marc Ueltzhöffer vom Kirchheimer Seniorenzentrum.

Auch der Austausch zwischen den Generationen ist ein wichtiger Aspekt solcher gemeinsamen Events. Ausflüge dieser Art wird es in Zukunft weitere geben – Anpfiff ins Leben und das Kirchheimer Seniorenzentrum setzen ihre Kooperation fort.