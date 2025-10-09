Mit Selbstvertrauen zur Pokalsensation

Gut angekommen in Zwätzen

Für Prager ist es die erste Saison im Trikot des SV Jena-Zwätzen, und der 23-Jährige hat sich auf Anhieb wohlgefühlt. „Ich habe mich sehr gut im Verein eingelebt. Ich komme mit allen Mannschaftskollegen und anderen Leuten aus dem Verein super klar und bin froh, nun hier Fußball zu spielen“, sagt er. Vor allem die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft hat ihn überzeugt. „Die familiäre Stimmung hier ist etwas Besonderes. Viele Jungs spielen schon sehr lange zusammen, man merkt, dass hier ein echter Zusammenhalt herrscht. Das war einer der Punkte, die ich schon vorher gehört hatte – und ich kann das nur bestätigen.“ Auch sportlich fühlt sich der Offensivspieler im neuen Umfeld bestens aufgehoben: „Wir versuchen, viele Situationen spielerisch zu lösen – auch unter Druck. Diese fußballerische Herangehensweise gefällt mir sehr. Wir wollen mutig sein, mit Ball agieren und nicht nur reagieren.“

Thüringenliga-Erfahrung im Gepäck

Ganz neu ist der Name Bad Frankenhausen für Marius Prager nicht. In seiner Zeit beim FSV Preußen Bad Langensalza sammelte er bereits Erfahrung in der Thüringenliga – und weiß daher, was seine Mannschaft am Wochenende erwartet. „Ich würde meine Zeit in Langensalza als interessant und lehrreich beschreiben“, blickt er zurück. „Ich konnte einiges von Mannschaft und Trainer lernen und die ersten Schritte auf Thüringenliga-Niveau gehen. Das hat mich fußballerisch auf jeden Fall weitergebracht.“ Allerdings hatte die Zeit bei den Preußen auch ihre Schattenseiten: „Die Entfernung zwischen Jena, wo ich studiere, und Bad Langensalza war auf Dauer einfach schwierig. Da gingen schon mal sechseinhalb Stunden für ein einziges Training drauf – mit Fahrt und allem drum und dran.“ Mit dem Wechsel nach Zwätzen hat Prager nun die perfekte Kombination aus sportlichem Anspruch und persönlicher Nähe gefunden. „Das passt einfach gut zusammen. Ich kann mein Studium und den Fußball unter einen Hut bringen – und das Umfeld hier stimmt einfach.“

„Im Pokal geht viel über den Willen“

Mit dem Rückenwind aus den letzten Ligaspielen will der SV Jena-Zwätzen nun im Pokal überraschen. Die Ergebnisse in der Landesklasse 1 stimmen, das Selbstvertrauen ist da – und der Glaube an die eigene Stärke wächst von Woche zu Woche. „Wir müssen das Spiel mit Überzeugung angehen und als Team auftreten“, fordert Prager. „Gerade im Pokal geht viel über den Willen. Wenn wir zu 100 Prozent fokussiert sind, gemeinsam kämpfen und unsere guten Aktionen als Team feiern, können wir etwas erreichen.“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt für den Neuzugang in einer Mischung aus Konzentration, Mut und Spielfreude. „Wir dürfen uns nicht zu sehr auf den Gegner fixieren, sondern müssen unser eigenes Spiel durchziehen. Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können – daran wollen wir anknüpfen.“

Selbstbewusst in den Pokalfight

Auch wenn der FSV BW Bad Frankenhausen in der Thüringenliga längst etabliert ist und in dieser Saison erneut stark auftritt, will sich Zwätzen die Chance auf eine Überraschung nicht nehmen lassen. Die Mannschaft hat sich auf heimischem Rasen einiges vorgenommen. „Die Siege in der Liga haben uns Selbstvertrauen gegeben. Das wollen wir in den Pokal mitnehmen“, erklärt Prager. „Wenn wir an unsere fußballerischen Fähigkeiten glauben, mutig auftreten und von der ersten Minute an da sind, dann ist im Pokal immer etwas möglich.“