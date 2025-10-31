Thomas Ofenmacher (re.) kehrt bei den Rosenheimern zurück in den Kader. – Foto: Marc Marasescu

„Mit Selbstvertrauen nach Zorneding" – Sportbund will die Revanche 16. Spieltag der Bezirksliga

Der SB DJK Rosenheim muss am Sonntag nach Zorneding. Die Grün-Weißen wollen wichtige Punkte einfahren.

Nach der Niederlage bei Tabellenführer VfB Forstinning wartet auf den SB Rosenheim wieder ein Kellerduell. Am Samstag ist die Mannschaft von Patrick Zimpfer zu Gast beim TSV Zorneding. Zimpfer hat seine Sperre abgesessen und wird wieder auf der Trainerbank sitzen. Die große Bedeutung der Partie wird beim Blick auf die Tabelle verdeutlicht. Die Rosenheimer befinden sich mit 15 Punkten auf einem Relegationsplatz, nur drei Punkte davor und damit knapp über dem Strich steht der TSV Zorneding. Mit einem Sieg könnte der SBR den Abstiegskampf noch enger machen, bei einer Niederlage droht man den Anschluss zu verlieren.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr TSV Zorneding Zorneding SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 14:00 PUSH Die Personallage bei den Grün-Weißen bleibt angespannt. Zwar kehrte Thomas Ofenmacher unter der Woche zurück ins Training, allerdings fällt Alex Waldschütz noch länger aus. Außerdem verletzten sich bei der letzten Niederlage beide Torhüter. Am Sonntag wird ein Talent aus der eigenen Jugend das Tor der Rosenheimer hüten.