„Mit Selbstvertrauen nach Zorneding" – Sportbund will die Revanche

Der SB DJK Rosenheim muss am Sonntag nach Zorneding. Die Grün-Weißen wollen wichtige Punkte einfahren.
Nach der Niederlage bei Tabellenführer VfB Forstinning wartet auf den SB Rosenheim wieder ein Kellerduell. Am Samstag ist die Mannschaft von Patrick Zimpfer zu Gast beim TSV Zorneding. Zimpfer hat seine Sperre abgesessen und wird wieder auf der Trainerbank sitzen.
Die große Bedeutung der Partie wird beim Blick auf die Tabelle verdeutlicht. Die Rosenheimer befinden sich mit 15 Punkten auf einem Relegationsplatz, nur drei Punkte davor und damit knapp über dem Strich steht der TSV Zorneding. Mit einem Sieg könnte der SBR den Abstiegskampf noch enger machen, bei einer Niederlage droht man den Anschluss zu verlieren.
Die Personallage bei den Grün-Weißen bleibt angespannt. Zwar kehrte Thomas Ofenmacher unter der Woche zurück ins Training, allerdings fällt Alex Waldschütz noch länger aus. Außerdem verletzten sich bei der letzten Niederlage beide Torhüter. Am Sonntag wird ein Talent aus der eigenen Jugend das Tor der Rosenheimer hüten.
Dennoch nimmt sich der Sportbund viel vor für das Spiel in Zorneding. Aus dem Hinspiel hat der SBR noch eine Rechnung offen. Damals lag man bereits nach einer Minute zurück, konnte das Spiel ausgeglichen gestalten und verlor am Ende doch mit 0:3. Die Grün-Weißen sind jetzt aber deutlich weiter und wollen Zorneding mit in den Tabellenkeller ziehen.
Die Hausherren konnten keines ihren letzten drei Spiele gewinnen und verloren zuletzt gegen den FC Aschheim mit 0:3. Der letzte Sieg gelang Anfang Oktober gegen den Tabellenletzten aus Siegsdorf.
„Wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Zorneding und wollen gewinnen“, zeigt sich Zimpfer selbstbewusst, warnt aber vor dem Gegner: „Wir wissen um die Stärken von den Hausherren und fahren mit großem Respekt nach Zorneding.“
Anpfiff in Zorneding ist am Sonntag um 14 Uhr.