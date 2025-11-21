Mit Selbstvertrauen an die nächste Aufgabe

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 empfängt den SV Manching und will an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen.

Am 21. Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest empfängt der TSV Dachau 1865 den SV Manching. Gespielt wird am Samstag ab 13 Uhr im Sportpark-Ost auf Kunstrasen.

Mit gehörigem Rückenwind kann die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf in dieses Heimspiel gehen. Nach dem absolut verdienten 2:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen und einer seit Wochen ziemlich stabilen Leistung dürfte auch gegen Manching etwas drin sein.

Es zeigt sich immer mehr, dass Doll die Mannschaft in einem langen Prozess auf Kurs gebracht hat. Mit dem Sieg in Pfaffenhofen ist das Polster auf den ersten Relegationsplatz auf immerhin sechs Punkte angewachsen.

Die Gäste rangieren nach anfänglichen großen Problemen in der Liga mit 28 Punkten auf Platz zehn. Aus den ersten fünf Spielen holten die Manchinger nur zwei Punkte. Aber analog zu Doll ist es auch SV-Trainer Cüneyt Köz gelungen, ein konkurrenzfähiges Team zu formen. Der jüngste Beweis war ein 3:3 gegen den Tabellenzweiten VfB Durach.

Das Vorrundenspiel in Manching endete ebenfalls 3:3. Die Treffer für den TSV Dachau erzielten damals Leon Pfeiffer und John Haist (2). Es war ein eher schwaches Spiel von beiden Seiten, in dem die Dachauer zwei Punkte liegen ließen. Erst kurz vor Schluss glich Manching zum 3:3 aus.

Manchings Stärken liegen in der Offensive

„Nach dem Sieg des Willens in Pfaffenhofen wollen wir gegen Manching zu Hause nachlegen und im November weiterhin umgeschlagen bleiben“, sagt 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann. Momentan zeige die Mannschaft eine gute Entwicklung.

Trainer Christian Doll sieht seine Mannschaft ebenfalls auf einem guten Weg: „Nach den zuletzt überzeugenden Auftritten gehen wir mit viel Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen Manching. In den vergangenen Wochen traten wir geschlossen als Einheit auf, diesen positiven Schwung und die gewonnene Stabilität werden wir ins letzte Heimspiel des Jahres mitnehmen.“

Manching befinde sich ebenfalls in guter Form und verfüge im offensiv Bereich über mehrere sehr gefährliche Spieler, „entsprechend gefordert ist unsere Defensivabteilung, die über 90 Minuten konzentriert und kompakt agieren muss. Nach einer guten Trainingswoche blicken wir voller Zuversicht auf die Aufgabe.“