Mit "Selbstbewusstsein" nach Wolfsburg - Bovender SV fordert Lupo

„Zum Ligaauftakt erwartet uns direkt eine echte Herausforderung“, sagt Broscheit vor der Partie. „Mit Lupo treffen wir auf einen Oberliga-Absteiger, der aufgrund seiner Qualität sicherlich zu den Kandidaten für den Wiederaufstieg zählt.“ Im Pokal bestätigte Lupo dies und setzte sich souverän beim Bezirksliga-Meister der vergangenen Saison, Hillerse, durch.

Der Bovender SV hat sich bereits intensiv mit dem Gegner beschäftigt. „Wir haben bereits erste Informationen über den Gegner gesammelt und werden im Laufe der Woche den Trainingsschwerpunkt entsprechend festlegen“, erklärt der Trainer.

Trotzdem soll der Fokus vor allem auf der eigenen Leistung liegen. „Gleichzeitig wollen wir aber vor allem unseren eigenen Fußball auf den Platz bringen“, betont Broscheit. Als Mutmacher dient dabei der jüngste Pokalauftritt: „Die starke zweite Halbzeit aus dem Pokalspiel gegen den 1. SC Göttingen 05 gibt uns Selbstvertrauen und soll die Grundlage für unseren Auftritt sein.“ Am Ende musste der Bovender SV sich dennoch mit 3:2 gegen den Ligakonkurrenten geschlagen geben.