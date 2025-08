"Mit seinen genialen Pässen wird er schwer zu ersetzen sein"

Im FuPa-Teamcheck zur Landesklasse West wird deutlich: Die SSV Einheit Perleberg startet mit einigen Herausforderungen in die neue Saison. Trainer Maik Arndt setzt auf einen eingespielten Kader, Offensivpower und den ungebrochenen Teamgeist.

Trainer Maik Arndt blickt mit gemischten Gefühlen auf die bisherige Vorbereitungsphase zur neuen Spielzeit. „Leider kann ich mit der bisherigen Vorbereitungszeit nicht ganz zufrieden sein, optimal ist was anderes“, sagt Arndt. Die Ursachen für die schwierige Phase sind vielfältig: „Arbeit, Urlaub, Angeschlagen oder Krankheit sind Dinge, mit denen wir auch über die gesamte Saison zu kämpfen haben.“ Beim Testspiel gegen einen höherklassigen Gegner musste man mit nur elf Spielern antreten, was eine echte Standortbestimmung erschwerte. Dennoch hebt Arndt den Einsatz hervor: „Trotzdem geben alle im Training Vollgas.“

Durchwachsener Start in die Vorbereitung

Mit Pepe Drzymalski konnte Einheit Perleberg einen vielversprechenden Offensivspieler vom SV Eiche Weisen verpflichten. „Wir hatten ihn schon länger in Beobachtung und erhoffen uns mit ihm noch mehr Offensivstärke zu entwickeln“, erklärt Arndt. Besonders seine Verbindung zu Jonas Steiner, mit dem er in Weisen ein starkes Sturmduo bildete, könnte der Offensive zusätzlichen Schub geben. Allerdings ist Drzymalski derzeit noch angeschlagen und nur eingeschränkt belastbar.

Weitere Neuzugänge sind nicht geplant. „Da wir ja mehr oder weniger in der Landes-Fußball-Provinz liegen, müssen wir natürlich auch auf mehr regionale Spieler setzen, was aber auch Vereinsphilosophie ist.“ Umso erfreulicher ist, dass mehrere langzeitverletzte Spieler zurückerwartet werden: Lewin Neukirch, Noah Hartmann, Tobi Beye, Martin Behrend und Denny Feilke sollen bald wieder zur Verfügung stehen.

Ein schmerzlicher Verlust im Zentrum

Einen bedeutenden personellen Aderlass muss Einheit Perleberg dennoch hinnehmen: Spielmacher Marlon Kyek wird dem Team aus beruflichen Gründen auf unbestimmte Zeit fehlen. „Mit seinen genialen Pässen wird er schwer zu ersetzen sein“, so Arndt. Der Verlust des Taktgebers im Mittelfeld stellt das Team vor eine anspruchsvolle Aufgabe.

Offensivstärke als Markenzeichen

Trotz der personellen Turbulenzen bleibt eine der größten Stärken der Mannschaft bestehen: die Offensive. „Unsere Offensivstärke steht außer Frage. Was wir in der vergangenen Saison an Wucht nach vorn entwickeln konnten, zeigen die über 100 erzielten Tore“, betont Arndt. Besonders bemerkenswert: Die Treffer verteilten sich auf viele Schultern. Auch die Mentalität hat sich laut Arndt verbessert: „Die gezeigte Moral nach Rückständen hat sich wesentlich verändert, fast mittlerweile eine Stärke von uns!“

Saisonziel ohne offizielle Zielmarke

Nach drei aufeinanderfolgenden Vizemeisterschaften möchte der Verein bewusst keine offizielle Zielsetzung ausgeben. „Natürlich erwartet jeder, dass die Meisterschaft das ersehnte Ziel ist“, sagt Arndt. „Wir wollen wieder eine gute Rolle mitspielen. Der Kader bleibt mehr oder weniger zusammen, was auch heißt, wir sind weitgehend ausrechenbarer in unserem Spiel.“ Besonders die Trainingsbeteiligung werde entscheiden, „wie weit die Reise geht“.

Starkes Feld in der Landesklasse West

Bei der Frage nach den Favoriten fällt es Maik Arndt schwer, einen klaren Spitzenreiter auszumachen. „Ich sehe Babelsberg 74 in der Rolle, präsent und spielerisch sehr stark. Auch Nauen zähle ich wieder zum Favoritenkreis, mit vielen Rückkehrern im Team. Blau-Gelb Falkensee als Absteiger aus der Landesliga gehört definitiv dazu.“ Zudem hebt er hervor, dass im Berliner Umland „schnell 6 bis 7 Spieler aus der Berliner Liga geholt werden können“, was die Konkurrenzsituation unberechenbar macht.

Ein junger Kapitän mit großer Ausstrahlung

Die Kapitänsbinde bleibt bei Jarno Hesse. Der junge Torhüter genießt großes Vertrauen im Team: „Auch wenn er noch sehr jung ist, hat er eine große Ausstrahlung und eine starke Wertschätzung im Team!“ Besonders bemerkenswert: „Er wurde nicht vom Trainerteam bestimmt, das Vertrauen kommt von der Mannschaft.“