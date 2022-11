Mit Schwung zum HSV Kann der SV Aubing in Bad Heilbrunn bestehen?

Für den SV Aubing steht am Sonntag eine schwierige Prüfung an. Mit dem SV Bad Heilbrunn wartet eines der Spitzenteams und Aufstiegsfavoriten auf die Ghigani-Elf. Doch der Außenseiter fährt nicht wegen des herrlichen Wetters in den schönen Kurort. Nach dem jüngsten Erfolg wollen die Aubinger auch beim HSV Zählbares anstreben.

Endlich! Auf einen Sieg hatten die Aubinger zuletzt lange warten müssen. Am vergangenen Wochenende gelang nun zum Rückrundenauftakt ein 2:0 gegen den VfL Denklingen. Dass der Dreier kein Zufallsprodukt war, hatte sich in den Spielen zuvor schon angekündigt. Zunächst traten die Grün-Weißen sehr leidenschaftlich und spielstark in Deisenhofen auf, wurden aber vom ausfallenden Flutlicht um den Erfolg gebracht .Etwa 15 Minuten vor Spielschluss lag man hochverdient in Führung, ehe die Partie angebrochen werden musste. Doch die Aubinger haben auch aus diesem Spiel viel mitgenommen. Gegen Haidhausen konnte der SVA sogar in Unterzahl bestehen, erkämpfte sich nach 0:2-Rückstand mit zehn Mann noch ein 2:2 Unentschieden und hätte beinahe sogar noch gewonnen. Abermals standen die Aubinger als moralische Sieger, aber am Ende ohne drei Punkte auf dem Platz. Gegen Denklingen war die Truppe dann einfach dran, das hatte man in den Tagen vor dem Spiel schon spüren können. Zwei Savvas-Tore sorgten für große Erleichterung an der Konwinklerstraße. Ob der ersehnte Sieg nun auch Brustlöser war, wird sich möglicherweise schon am Sonntag beim Auswärtsspiel in Bad Heilbrunn zeigen. Die Aubinger reisen zwar als Außenseiter zum Tabellendritten, der zudem noch enorm heimstark ist, doch vorzeitig ergeben wollen sie sich keinesfalls; zu gut waren die jüngsten Auftritte.

Der HSV hat in der vergangenen Woche mit 3:1 beim MTV Berg gewonnen. Die Truppe, die vor einigen Jahren mit jungen einheimischen Spielern für Furore sorgte und von der Kreislasse bis in die Landesliga durchmarschierte, ist voll intakt und hat nach dem Abstieg aus der Landesliga im vergangenen Sommer die Bezirksliga-Aufgabe zu einhundert Prozent angenommen. Vor allen Dingen in Heimspielen läuft es. Bad Heilbrunn hat mit einer Ausnahme alle (!) Heimspiele gewonnen. Allein die Spielvereinigung Haidhausen konnte vor einiger Zeit im Spitzenspiel einen Dreier aus dem Naturheilmittel-Stadion entführen. Dass die Aubinger auch gegen Mannschaften dieser Kategorie mithalten können, hat das Hinspiel verdeutlicht. Damals trafen abgeklärte HSV-Spieler auf unermüdlich kämpfende Hausherren. Am Ende trennte man sich 0:0. Es wird gewiss wieder darauf ankommen, ob die Aubinger in der Lage sein werden, ein Feuer der Leidenschaft zu entfachen. Dazu ist es wichtig, das Spiel möglichst lange offenzuhalten und keinen Zweikampf zu scheuen.

Vor drei Jahren haben sich die Wege beider Mannschaften in Bad Heilbrunn zuletzt gekreuzt. Damals gewann der HSV durch ein frühes Tor mit 1:0 gegen stark aufspielende Aubinger. Am Ende stiegen die Jungs aus Bad Heilbrunn in die Landesliga auf. Das Spiel am Sonntag ist für 14:15 Uhr angesetzt. Melissa Schreiner vom SV Schechen ist als Schiedsrichterin eingeteilt.