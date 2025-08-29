Mit Sch***e am Fuß ins Duell der Punktlosen

Als "sehr deprimierend" bezeichnet FSV-Trainer Marco Schmeißer die zurückliegenden Spielverläufe im Pokal gegen Siebleben und auch im Ligaspiel gegen Aufsteiger Dingelstädt. Man hatte die Partie im Griff, spielte sich Großchancen heraus und scheiterte aber oftmals vor dem gegnerischen Tor, während die erste Chance des Gegners schließlich direkt zu einem Gegentor führte. Damit es so nicht weitergeht, lag der Fokus im Training wohl auch auf dem Tore schießen. "Wir hatten uns das gerade im Heimspiel gegen Aufsteiger Dingelstädt anders vorgestellt. Leider haben wir im Moment gerade im Abschluss die Sch*** am Fuß. Das muss besser werden, denn wir waren in beiden Spiele die spielbestimmende Mannschaft. Als lautet die Devise den Kasten mal wieder zu treffen und dann hoffe ich, dass wir das Ding ziehen." so Schmeißer, der sich im Duell der Vorsaison über ein klares 4:0 seiner Mannschaft freuen durfte.

Dass sich dies noch einmal wiederholt, möchte natürlich sein Gegenüber Nico Rödiger verhindern. Dass die Gründe für die bisher punktlosen Ligaspiele mit der zweiten Saison des Aufsteigers zusammenhängen, sieht er bis jetzt nicht. "Man sagt zwar immer, dass das zweite Jahr als Aufsteiger schwieriger wird, aber als wir schon mal in der Landesklasse waren, haben wir damals im zweiten Jahr sogar leichter die Klasse halten können. Dass es dieses Mal nicht so sein wird, ist uns bewusst. Wir haben zwei Mal geführt, das muss man festhalten. Und wir haben viel über unsere aktuellen Ergebnisse gesprochen und ich hoffe wir haben die richtigen Lösungsansätze gefunden und verstanden was nicht so recht läuft." so der optimistische SV-Coach, der aber auch ein bisschen Druck auf seine Mannschaft aufbaut, denn nur in Führung gehen reicht bekanntlich nicht. "Es sind zwar noch 28 Spiele zu spielen, aber wir müssen nun langsam den Arsch hoch bekommen. Kölleda hat zwar auch noch keine Punkte geholt, aber sie werden gerade zuhause auf ihrem Kunstrasenplatz und mit den Fans im Rücken etwas gegen uns holen wollen. Ich vertraue aber meiner Mannschaft, dass wir in den nächsten Spielen etwas Zählbares erreichen und mit dem Punkte sammeln starten können."

So oder so werden an diesem Spieltag in den Duellen der Punktlosen mindestens 2 Teams ihre(n) ersten Zähler einfahren. Für die anderen Mannschaften ist dies gleichbedeutend der Startschuss für das Suchen nach dem Anschluss in der Liga.