Mit Schalke- & BVB-Vergangenheit: Ansbach angelt sich Ken Mata Zudem läuft ab sofort Salih Şen für die 09er auf von PM/mwi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Ken Mata (re.) wird von Ansbachs Kaderplaner Manuel Deißler willkommen geheißen. – Foto: SpVgg Ansbach

Unverhofft kommt oft: Das trifft in diesem Fall auch auf den aktuellsten Neuzugang der SpVgg Ansbach zu. Die 09er haben mit Ken Mata, mit vollem Namen Tyron Ken James Rayomba Mata, einen äußerst interessanten Offensivmann mit viel Potential an Land ziehen können. Der 22-Jährige war zuletzt in der Regionalliga Südwest für den FC 08 Homburg am Ball und erzielte in 18 Pflichtspieleinsätzen fünf Treffer. Aus familiären Gründen hat es ihn nun aber in die Region Nürnberg verschlagen - und die "Spieli" hat zugeschlagen.

Ken Mata wurde am 2. September 2003 in Düsseldorf geboren und kann trotz seines jungen Alters bereits auf wertvolle Erfahrung im höherklassigen Fußball zurückblicken. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04, Borussia Dortmund und des MSV Duiburg. Anschließend sammelte er Spielpraxis im Herrenbereich beim 1. FSV Mainz 05 II, dem SV Straelen sowie zuletzt beim FC 08 Homburg. "Ich freue mich riesig, dass der Wechsel noch zustande gekommen ist. Ich will dem Team helfen, mich weiterentwickeln und alles für den Verein geben", so Ken Mata zu seinem Wechsel. Auch die Sportliche Leitung zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung. Manuel Deißler, Kaderplaner der SpVgg Ansbach, erklärt: "Wir sind stolz, dass sich Ken nach seinem Umzug nach Nürnberg für uns entschieden hat. Mit seiner erstklassigen Ausbildung und seiner Erfahrung aus dem Profibereich wird er uns helfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Salih Şen (re.) greift ab Sommer an bei der SpVgg Ansbach. – Foto: SpVgg Ansbach



Außerdem können die Mittelfranken eine weitere Erfolgsmeldung auf dem Transfermarkt verbuchen: Mit Salih Şen wird ein hochkarätig ausgebildeter Neuzugang kommen. Der Mittelfeldspieler erhielt seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchsbereich des FC Bayern München, wo er mehrere Jahre in den Jugendmannschaften aktiv war. Im Laufe seiner Entwicklung durfte er zudem mehrfach beim Profiteam des deutschen Rekordmeisters mittrainieren und sammelte Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau. Verletzungsbedingt musste der 20-Jährige in den vergangenen Jahren jedoch einige Rückschläge hinnehmen.



