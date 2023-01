Mit Sascha Mölders: Vier Oberpfälzer beim SAR-Cup Große Vorfreude und junge Hallen-Truppen eint das beim Topturnier in Dingolfing startende Quartett aus der Oberpfalz

Als krasser Underdog zählt zweifelsohne der SV Burgweinting. Dass sich der Regensburger Kreisligist vorige Woche im Qualifikationsturnier gegen 15 Mitstreiter hat durchsetzen können, „war selbst für uns eine Überraschung, dafür aber eine sehr schöne“, schmunzelt SVB-Trainer Toni Wittmann. Eine blutjunge Mannschaft – fünf U20-Spieler kommen in den Genuss, dabei zu sein – möchte die Favoriten so gut es geht ärgern. „Wer weiß, vielleicht ist ja die ein oder andere Überraschung drin“, hofft Wittmann, der allerdings auf den erfahrenen Paschal Ekwueme verzichten muss. Die Vorfreude im Verein schmälert das nicht im Geringsten.



Augenblicke trennten die Kicker vom SV Donaustauf in der vergangenen Ausgabe des SAR-Cups 2020 vom Titelgewinn. Ehe Wacker Burghausen ihnen den Titel vor der Nase wegstibitzte und das Event vom Siebenmeterpunkt für sich entschied. Ob Ähnliches für den Fünftligisten aus dem Landkreis Regensburg heuer wieder möglich ist? Nun, ein paar Urlauber sowie keinerlei Hallentraining veranlassen den Staufer Chefanweiser Stefan Wagner einzuschränken, dass man sicherlich nicht im Dunstkreis der Favoriten sei. Wagner wird mit einer gemischten Truppe antreten und misst „dem Spaß sowie, dass sich keiner verletzt“ oberste Priorität bei.



Spaß haben und den Tag genießen, das möchte auch Donaustaufs Lokalnachbar FC Tegernheim aus der Landesliga Mitte. Neun überwiegend junge Akteure sind in einer „brutal schweren Gruppe“, wie ihr Coach Thomas Semmelmann sagt, erpicht darauf, „sich so gut wie möglich zu präsentieren und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen, auch wenn wir uns natürlich nicht viel ausrechnen“. Der FC sei laut Semmelmann Außenseiter. Auf alle Fälle freuen sich die diesmal von Gentrit Isufi und Maxi Wasmeier betreuten Tegernheimer total auf Dingolfing.



Mit Ausnahme von Kapitän Sebastian Niebauer, wird auch Erich Hartl vom 1. FC Bad Kötzting eine sehr junge Truppe ins Rennen schicken. Die Zielsetzung skizziert FC-Trainer Hartl so: „Wir wollen schon eine einigermaßen gute Rolle spielen in diese hochklassigen Teilnehmerfeld.“ Das wichtigste aber seien die Erfahrungen, die man hier sammelt. Freuen darf sich der Landesligist aus Bad Kötzting speziell auf das Aufeinandertreffen mit dem „Ex-Löwen“ im Trikot des ambitionierten Bayernligisten TSV Landsberg: Kult-Stürmer Sascha Mölders hat sein Kommen zugesagt.



Am Modus wurde nichts geändert. So geht's für alle Mannschaften zunächst in drei Vierergruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Neben den Gruppensiegern und -zweiten sind auch die zwei besten Gruppendritten weiter. Die K.O.-Phase soll laut Plan um 18.25 Uhr im Endspiel gipfeln.





Und so sind die Gruppen eingeteilt:



Gruppe A: SV Burgweinting (Kreisliga 1 Regensburg), 1. SC Feucht (Bayernliga Nord), FC Dingolfing (Bezirksliga West Niederbayern) und VfR Garching (Bayernliga Süd)



Gruppe B: FC Eintracht Landshut (Bezirksliga West Niederbayern), SV Donaustauf (Bayernliga Nord), SpVgg Hankofen-Hailing (Regionalliga Bayern) und FC Tegernheim (Landesliga Mitte)



Gruppe C: 1. FC Bad Kötzting (Landesliga Mitte), SpVgg GW Deggendorf (Landesliga Mitte), SV Wacker Burghausen U19 (Bayernliga) und TSV Landsberg (Bayernliga Süd)



Viertelfinale: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B, Sieger Gruppe C – Zweitbester Gruppendritter, Sieger Gruppe B – Bester Gruppendritter, Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C