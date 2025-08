Mit RWE, MSV und Hansa: Das ist die Elf der Woche in der 3. Liga

Das gibt es auch nicht oft: Satte zehn Vereine stellen am 1. Spieltag der 3. Liga einen Akteur für die Elf der Woche, einzig der SV Wehen Wiesbaden ist doppelt vertreten. Besonders in der Offensive überzeugte ein Trio mit Torlaune, zwischen den Pfosten sicherte ein starker Rückhalt und ein gehaltener Strafstoß einen Punkt im Ost-Duell. Das ist die Elf der Woche.

Das Tor hütet Benjamin Uphoff vom FC Hansa Rostock. Der Keeper sicherte seiner Mannschaft mit einem gehaltenen Foulelfmeter einen Punkt im Ost-Duell beim FC Erzgebirge Aue. In der 75. Minute tauchte Uphoff ab und fischte den Versuch von Marvin Stefaniak aus der Ecke. Bereits in der ersten Halbzeit konnte der Schnapper vier Großchancen vereiteln.

Die Defensive besteht aus Jose Enrique Rios Alonso (Rot-Weiss Essen), Niklas May (Wehen Wiesbaden) sowie Leon Sommer vom Aufsteiger TSV Havelse. Der TSV ließ beim 0:0 gegen die Reserve der TSG Hoffenheim hinten nichts zu, der RWE kam im Eröffnungsspiel gegen den TSV 1860 München zu einem 1:1-Unentschieden, bei dem Rios Alonso schon nach sechs Minuten den Führungstreffer erzielte. Beim 3:1 der Wiesbadener gegen SSV Ulm war May zwar nicht an einem Treffer beteiligt, aber er überzeugte mit viel Übersicht.

Das Quartett im Mittelfeld bilden Berkan Taz (SC Verl), Marco Pledl (Viktoria Köln), Max Besuschkow (FC Ingolstadt) und Ryan Johansson (Wiesbaden). Er war es, der die Wiesbadener nach rund einer halben Stunde in Front brachte. Gleich doppelt traf Taz beim 2:2 der Verler auswärts bei Waldhof Mannheim, Besuschkow traf ebenfalls und erzielte die Führung für Ingolstadt.

Matchwinner auf Linksaußen

Mit seiner Einwechslung nach der Pause kam der Schwung zurück in das Spiel des MSV Duisburg. Patrick Sussek traf in der Folge doppelt, wenngleich ihm der zweite Treffer gegen die U23 des VfB Stuttgart später aberkannt und der Treffer als Eigentor gewertet wurde. Mit einem Doppelpack sicherte Felix Lohkemper dem SV Waldhof Mannheim einen Punkt zum Saisonauftakt und auch Tolcay Cigerci traf für Energie Cottbus doppelt. Nach 22 Minuten führten die Lausitzer bereits mit 2:0, am Ende reichte es aber im Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken nur zu einem 3:3-Remis.