Mit Rumpftruppe nach Köln

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken biegen in der Liga B, Gruppe F der DFB-Nachwuchsliga auf die Zielgrade der Saison ein. Das gesteckte eigene Saisonziel beträgt Platz Sechs unter den acht Gruppenteilnehmern. Mehr ist bei sechs Punkten Rückstand auf den Fünften SC Preußen Münster in drei Spielen kaum zu erwarten, wäre aber auch ein schöner Erfolg. Allerdings ist der Siebte TuS Meerbusch punktgleich und Schlusslicht TuS Blau-Weiß Königsdorf hat auch nur zwei Zähler weniger. Die FCS-Jungs haben also etwas zu verteidigen und wollen deshalb am Samstag (13 Uhr, Rasenplatz BZA Bocklemünd), Heinrich-Rohlmann-Str.) als Gast des FC Viktoria Köln etwas mitnehmen, um nicht abzurutschen. Allerdings sieht es personell vor der Reise in die Domstadt düster aus. "Wir reisen mit einer Rumpftruppe nach Köln. Luca Behr wird wieder bei den Profis sein und gegen Verl wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Viel Personal haben wir nicht aber wir wollen das Beste draus machen". Am kommenden Wochenende steht dann das Rückspiel gegen den Tabellen-Letzten Königsdorf an, dann könnte man wieder wichtige Punkte für Platz Sechs erreichen.