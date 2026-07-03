Mit Rumpfteam ins erste Pflichtspiel Totopokal-Qualifikation von Thomas Leichsenring · Heute, 14:48 Uhr · 0 Leser

Neuer Job: Tobias Schröck. – Foto: bruno haelke

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried spielt seine Totopokal-Qualifikation beim starken Bayernliga-Neuling TSV Schwabmünchen. Es fehlen wichtige Spieler.

Die Fußballer des Bayernligisten FC Pipinsried wollen in den Totopokal-Wettbewerb. Dazu müssen sie ihr Qualifikationsspiel überstehen. Und das wird schwer genug. An diesem Samstag sind die Pipinsrieder zu Gast beim Ligakonkurrenten TSV Schwabmünchen. Beginn ist um 16 Uhr. Schwabmünchen ist als Meister der Landesliga Südwest in die Bayernliga aufgestiegen. In ihrer Staffel waren die Schwabmünchener in der vergangenen Saison schlichtweg konkurrenzlos. 81 Punkte sammelten sie in den 33 Ligaspielen ein, 20 mehr als der Tabellenzweite Pfaffenhofen. Sie hatten mit 93 Volltreffern mit den Torjägern Maik Uhde, Richard Grumpinger und Mateo Di Maggio den besten Sturm und mit nur 30 Gegentoren die beste Abwehr der Liga – souveräner kann man nicht Meister werden.

Auch FCP-Trainer Roman Langer ist beeindruckt: „Das ist eine rictig gute Mannschaft, allein die Tabelle spricht Bände.“ Langer hätte gern eine schlagkräftigere Mannschaft zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf den Rasen geschickt. Aber der Pipinsrieder Trainer muss auf Spitzenkräfte verzichten. Mario Götzendörfer (Bänderriss im Sprunggelenk) und Stürmer Valdrin Konjuhi (Meniskusverletzung) werden wohl länger nicht zur Verfügung stehen. In Schwabmünchen fehlen zudem die privat verhinderten Florian Gebert und Tobias Ullmann. Dominik Neisser und Kapitän Benedikt Lobenhofer sind noch im Aufbautraining.