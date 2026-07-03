Mit Rumpfteam ins erste Pflichtspiel

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried spielt seine Totopokal-Qualifikation beim starken Bayernliga-Neuling TSV Schwabmünchen. Es fehlen wichtige Spieler.
Die Fußballer des Bayernligisten FC Pipinsried wollen in den Totopokal-Wettbewerb. Dazu müssen sie ihr Qualifikationsspiel überstehen. Und das wird schwer genug. An diesem Samstag sind die Pipinsrieder zu Gast beim Ligakonkurrenten TSV Schwabmünchen. Beginn ist um 16 Uhr.
Schwabmünchen ist als Meister der Landesliga Südwest in die Bayernliga aufgestiegen. In ihrer Staffel waren die Schwabmünchener in der vergangenen Saison schlichtweg konkurrenzlos. 81 Punkte sammelten sie in den 33 Ligaspielen ein, 20 mehr als der Tabellenzweite Pfaffenhofen. Sie hatten mit 93 Volltreffern mit den Torjägern Maik Uhde, Richard Grumpinger und Mateo Di Maggio den besten Sturm und mit nur 30 Gegentoren die beste Abwehr der Liga – souveräner kann man nicht Meister werden.
Auch FCP-Trainer Roman Langer ist beeindruckt: „Das ist eine rictig gute Mannschaft, allein die Tabelle spricht Bände.“
Langer hätte gern eine schlagkräftigere Mannschaft zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf den Rasen geschickt. Aber der Pipinsrieder Trainer muss auf Spitzenkräfte verzichten. Mario Götzendörfer (Bänderriss im Sprunggelenk) und Stürmer Valdrin Konjuhi (Meniskusverletzung) werden wohl länger nicht zur Verfügung stehen. In Schwabmünchen fehlen zudem die privat verhinderten Florian Gebert und Tobias Ullmann. Dominik Neisser und Kapitän Benedikt Lobenhofer sind noch im Aufbautraining.
Nicht mehr im Kader ist Tobias Schröck. Das war schon länger bekannt. Dass der Ex-Profi bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Ingolstadt einen neuen Job hat, überraschte jedoch auch beim FCP. Schröck ist seit dem 1. Juli offiziell Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten. „Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir die Info bekommen haben“, sagt Langer. Zumal Schröcks Pass immer noch beim FCP liegt.
Schröck betreut beim FCI Nachwuchsspieler aller Altersklassen. „Wir freuen uns sehr, dass Schröcki wieder Teil des FC Ingolstadt 04 ist“, zitiert das Online-Portal Fupa Ingolstadts NLZ-Leiter Patrick Schönfeld. „Er bringt eine enorme Identifikation mit den Schanzern mit und weiß als langjähriger Profi genau, worauf es ankommt, um den Sprung in den leistungsorientierten Fußball zu schaffen. Mit seiner Erfahrung wird er unsere Spieler individuell – insbesondere im defensiven, technischen und defensiv-taktischen Bereich – weiterentwickeln.“
Der gebürtige Mühldorfer Schröck, 33, schloss sich erst im Sommer 2025 dem FC Pipinsried an. Zuvor spielte er sieben Jahre für den FC Ingolstadt, machte 121 Profispiele und war dort zwischenzeitlich sogar Kapitän. Er wohnt im Ingolstädter Ortsteil Etting.
„Der FC Ingolstadt 04 ist für mich weit mehr als nur ein Verein“, sagt Schröck. „Ich habe hier viele besondere Momente erleben dürfen und freue mich riesig, nun in einer neuen Rolle zurückzukehren.“