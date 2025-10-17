Mit Ruhe und Kontinuität zurück in die Spur

Die Nachfolge auf der Trainerbank ist mittlerweile intern geklärt: Markus Thalmann wird die Mannschaft dauerhaft als hauptverantwortlicher Coach leiten, unterstützt von Stefan Saalfeld als Co-Trainer. Offiziell nach außen kommuniziert wurde diese Entscheidung bisher allerdings noch nicht. „Die Mannschaft weiß, dass Markus die Verantwortung übernommen hat, aber es wurde nicht groß nach außen getragen“, erklärt Sascha Thiel, der sportliche Leiter des Vereins.

Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt in der langen Phase der Trainer-Instabilität: „Man muss betrachten, dass in den letzten Monaten zu viele verschiedene Leute bei uns an der Seitenlinie waren. Michael Pohl hörte zum Saisonende auf, Holger Gremler kam, fehlte aber urlaubsbedingt in Teilen der Vorbereitung und zu Saisonbeginn. Dann vertrat auch mal Markus Thalmann, der aber nicht immer da war. Stefan Saalfeld als Co-Trainer war ebenfalls zeitweise im Urlaub, und zeitweise sprang sogar ein Junioren-Trainer ein“, so Thiel. Aus Sicht des Vorstands war es daher ein Risiko, gleich wieder eine externe Lösung zu suchen. „Dann kommt vielleicht jemand mit einer ganz anderen Philosophie – deswegen haben wir uns entschieden, Markus dauerhaft das Training übernehmen zu lassen.“

Die wechselnden Trainerpositionen hinterließen Spuren auf dem Platz. Thiel zieht eine klare Verbindung zur Punkteausbeute: „Sicher war die fehlende Verlässlichkeit auf der Trainerbank auch einer der Gründe, warum wir ein paar Punkte abgegeben haben. Wenn wir das Heimspiel gegen Gispersleben, das wir 3:4 verloren, betrachten, wären wir mit neun Punkten eigentlich im Soll gewesen. Das Spiel wurmt richtig, auch weil die Einstellung nicht gepasst hat. In Großengottern dürfen wir nach einer 2:1-Führung einfach nicht verlieren. Das waren zwei Spiele auf Augenhöhe, die letztlich richtig reinhauen. Deshalb stehen wir da, wo wir nun tabellarisch stehen.“