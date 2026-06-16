Mit Rückkehrer Johnny Lu: Sonsbecker Kader nimmt klare Konturen an

Chong Johnny Lu kehrt nach Sonsbeck zurück. – Foto: Marcel Eichholz

Schon vor knapp drei Monaten konnte der SV Sonsbeck die erste Zugänge für die kommende Spielzeit - damals noch ligaunabhängig - verkünden. Seitdem hat sich die Elf von Heinrich Losing den Oberliga-Verbleib gesichert, woraufhin auch weiterhin am Kadergerüst für die kommende Spielzeit geschraubt wird.

Mit Chong Johnny Lu präsentieren die Sonsbecker bereits ihren fünften Neuzugang. Für den 24-Jährigen ist es zugleich eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Erst vor zwei Jahren hatte der Außenverteidiger den Verein verlassen, um sich dem damaligen Ligakonkurrenten 1. FC Kleve anzuschließen. Nach einer weiteren Station beim SV Biemenhorst kehrt Lu nun an den Willy-Lemkens-Sportpark zurück.

Bis zu seinem damaligen Abschied aus Sonsbeck kam Lu auf insgesamt 50 Einsätze im Dress der Rot-Weißen, häufig fanden diese jedoch als Teilzeitkraft statt. In Kleve schaffte er es verhältnisweise häufiger in die Startelf, wobei er nur selten die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Beim SV Biemenhorst konnte er seine persönliche Einsatzzeit sogar noch etwas steigern. Den Gang in die Landesliga tritt der Defensivspieler nach dem Abstieg seines bisherigen Klubs allerdings nicht mit an. Stattdessen startet Lu mit zwei weiteren Jahren Oberliga-Erfahrung einen neuen Anlauf beim SV Sonsbeck.

Bereits zuvor hatten die Sonsbecker ihre ersten Verstärkungen vorgestellt. So wurden die Verpflichtungen von Bezirksliga-Knipser Tom Cappel von der DJK Twisteden sowie Mittelfeldspieler Kilian Schar vom VfB Homberg bekanntgegeben. Darüber hinaus wechseln Bradley Asoh vom VfB Speldorf und Giuseppe Geukes vom SV Biemenhorst zum SVS.