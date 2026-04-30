Mit Rückhalt Wölfl: Kaufering vor Rückkehr in die Landesliga

Ein Denklinger im Kauferinger Torr: VfL-Torwart und Kapitän Michi Wölfl – Foto: Thomas Ernstberger

Kaufering - Michi Wölfl (28) ist Kapitän (seit 2021) und als Keeper seit vielen Jahren der große Rückhalt des VfL Kaufering. Aufgewachsen in Denklingen, wo er auch - trainiert von Papa Roland (55), heute Betreuer in Kaufering - mit dem Fußballspielen begann (seit den „Bambinis“ als Torwart), steht er genau genommen seit der B-Jugend im „falschen VfL-Kasten.“ Während Denklingen in der Bezirksliga Oberbayern um den Klassenerhalt kämpft, peilt Wölfl in der Bezirksliga Schwaben mit Tabellenführer Kaufering den Wiederaufstieg in die Landesliga an. „Alles, was derzeit passiert, ist der Wahnsinn. Das ist verrückt, daran hätte keiner geglaubt, als wir im Herbst mit zwölf Punkten Rückstand auf Platz 8 lagen“, gibt Wölfl zu. Aber dann wechselte Alex Wagner (35) vom Spielfeld auf die Trainerbank und die Kauferinger legten eine Superserie von 16 Spielen ohne Niederlage hin. Wölfl: „So eine Serie muss irgendwann belohnt werden“ – sprich: Mit dem Aufstieg. „Den dürfen wir uns nicht mehr aus der Hand nehmen lassen“, sagt der Keeper. Drei Spieltage stehen noch an: „Da brauchen wir auf alle Fälle sieben Punkte, damit nichts mehr anbrennt.“ Heißt auch: In den beiden Heimspielen müssen Siege her. Der erste schon an diesem Samstag (Anstoß: 14 Uhr) gegen Schlusslicht SpVgg Lagerlechfeld (zuletzt dreiml ohne Gegentor) – damit am 16. Mai gegen die SpVgg Langerringen die Rückkehr in die Landesliga gefeiert werden kann: „So schnell hätten das dann weder Bobingen noch Mering geschafft.“

Auch für den Kapitän ist klar, dass Coach Wagner der Vater des Kauferinger Erfolgs ist: „Er macht das echt gut, er hat das richtige Händchen, tauscht sich mit jedem aus, kommuniziert offen und erkärt auch jedem den Grund, wenn er mal eine Pause bekommt.“ Die Konsequenz: „Es bedankt sich jeder mit Leistung bei ihm. Wir lassen für Alex das Herz auf dem Platz.“ Schöner kann man’s nicht ausdrücken.

Wölfl, Außendienst-Mitarbeiter bei „Hilti“ und mit erst 37 Gegentoren fünftbester Keeper der Liga, hat sein Team in dieser Saison mit drei von vier gehaltenen Elfmetern immer wieder im Spiel gehalten. Und er ist – vielleicht ein gutes Omen - Aufstiegs-Spezialist: Gleich viermal gelang ihm beim VfL der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse: Mit B- und A-Jugend (zusammen u.a. mit Flo Bucher und Felix Mailänder), wo er in einer Saison gleichzeitig spielte, in die Bezirksoberliga und mit der Ersten 2017 in die Bezirks- und im Sommer 2022 in die Landesliga. Da will er jetzt wieder hin. Wäre das für den Bayern-Fan schöner als ein Meistertitel für die Roten? Da zögert Wölfl keine Sekunde: „Natürlich! Bei den Bayern sind Titel ja fast schon Selbstläufer, da fiebere ich schon länger nicht mehr so richtig mit.“

Seit drei Jahren wohnt die Kauferinger Nummer 1 jetzt mit, bzw. bei Freundin Alina in Schwabbruck bei Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau, das neue Haus dort soll in Kürze bezugsfertig sein, gerade wird die Küche eingebaut. „Alina hat am 21. Mai Geburtstag. Bis dahin wollen wir eingezogen sein“, verrät Wölfl. Das ist fünf Tage nach dem (letzten Saisonspiel (sofern der VfL nicht in die Relegation muss). Der Keeper verspricht schon jetzt eine große Fete: „Dann gibt’s eine Aufstiegs- und Einweihungsfeier, zu der alle Jungs zu uns nach Hause eingeladen werden.“ Aber zuvor muss die Kauferinger Serie noch drei Spiele halten – am Samstag steht das erste davon an…