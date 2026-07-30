Mit »Rückenwind zum Landesliga-Favoriten«: Vatan Spor fordert Abtswind 4. Spieltag der Landesliga Nordwest +++ Knoten bei Vatan Spor geplatzt +++ Selbstbewusstes Abtswind will »dem Spiel den Stempel aufdrücken« von Boris Manz · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser

Überzeugten in den ersten Spielen der Landesliga Nordwest: Der TSV Abtswind. – Foto: Haenson Media - Barro

Highlight-Spiel in der Landesliga Nordwest: Zum Abschluss des 4. Spieltags empfängt der TSV Abtswind den SV Vatan Spor Aschaffenburg, der gegen die DJK Hain endlich den ersten Dreier einfuhr.

„Der erste Saisonsieg war natürlich extrem wichtig für uns. Nach den beiden Auftaktniederlagen haben sich die Jungs das absolut verdient. Man hat gesehen, dass die Mannschaft an sich glaubt und bereit ist, füreinander zu arbeiten – das gibt uns definitiv Rückenwind für die kommenden Wochen“, so Ilker Colak, Vorstandsvorsitzender der Aschaffenburger. Den Rückenwind wird seine Mannschaft brauchen, geht es am Sonntag doch gegen den bislang makellosen Spitzenreiter der Landesliga Nordwest.

„Mit Abtswind wartet jetzt natürlich ein echtes Top-Team und für viele der Meisterschaftsfavorit. Für uns wird entscheidend sein, die aktuelle Euphorie mitzunehmen und von der ersten Minute an alles reinzuwerfen. Wenn wir als Einheit auftreten und unsere Chancen konsequent nutzen, ist auch dort etwas möglich“, so Colak. Beim TSV Abtswind läuft unter Trainer Adam Jabiri und Co-Trainer Julian Göbel derzeit vieles richtig. Neun Punkte nach drei Spielen, dazu die gefährlichste Offensive und die geteilt beste Defensive der Nordwest-Staffel. Auch, wenn es gegen die SpVgg Hösbach Bahnhof die ersten beiden Gegentore gab.

„Das Spiel gegen Hösbach war wirklich ein hartes Stück Arbeit“, gesteht Göbel. Sein Team erwischte zwar einen starken Start, sah sich nach 25 Minuten aber einer immer mutigeren SpVgg gegenüber. Nach dem zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer machten Piet Scheurer und Rico Hofmann den Sack erst in den Schlussminuten zu. „Der Sieg gibt uns weiter Selbstvertrauen und tut sehr gut“, so Göbel. Gegen Vatan Spor brauche seine Mannschaft aber erneut die volle Überzeugung und Einsatzbereitschaft. „Vatan Spor hat immer eine sehr flüssige Spielanlage und zeigt sehr starken Ballbesitzfußball“, so Göbel. „Es liegt an uns, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und Vatan Spor nicht in ihren Spielfluss kommen zu lassen.“ Wie beim 5:2-Erfolg müsse die Mannschaft zudem effizient vor dem Tor bleiben: „Ansonsten können es lange 90 Minuten werden. Sie haben sehr viel Qualität.“