 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Mit »Rückenwind zum Landesliga-Favoriten«: Vatan Spor fordert Abtswind

4. Spieltag der Landesliga Nordwest +++ Knoten bei Vatan Spor geplatzt +++ Selbstbewusstes Abtswind will »dem Spiel den Stempel aufdrücken«

von Boris Manz · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser
Überzeugten in den ersten Spielen der Landesliga Nordwest: Der TSV Abtswind.
Überzeugten in den ersten Spielen der Landesliga Nordwest: Der TSV Abtswind. – Foto: Haenson Media - Barro

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FC Coburg
Burgebrach
Haibach
FT Schweinf.

Highlight-Spiel in der Landesliga Nordwest: Zum Abschluss des 4. Spieltags empfängt der TSV Abtswind den SV Vatan Spor Aschaffenburg, der gegen die DJK Hain endlich den ersten Dreier einfuhr.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
2
0
Abpfiff

„Der erste Saisonsieg war natürlich extrem wichtig für uns. Nach den beiden Auftaktniederlagen haben sich die Jungs das absolut verdient. Man hat gesehen, dass die Mannschaft an sich glaubt und bereit ist, füreinander zu arbeiten – das gibt uns definitiv Rückenwind für die kommenden Wochen“, so Ilker Colak, Vorstandsvorsitzender der Aschaffenburger. Den Rückenwind wird seine Mannschaft brauchen, geht es am Sonntag doch gegen den bislang makellosen Spitzenreiter der Landesliga Nordwest.

„Mit Abtswind wartet jetzt natürlich ein echtes Top-Team und für viele der Meisterschaftsfavorit. Für uns wird entscheidend sein, die aktuelle Euphorie mitzunehmen und von der ersten Minute an alles reinzuwerfen. Wenn wir als Einheit auftreten und unsere Chancen konsequent nutzen, ist auch dort etwas möglich“, so Colak.

Beim TSV Abtswind läuft unter Trainer Adam Jabiri und Co-Trainer Julian Göbel derzeit vieles richtig. Neun Punkte nach drei Spielen, dazu die gefährlichste Offensive und die geteilt beste Defensive der Nordwest-Staffel. Auch, wenn es gegen die SpVgg Hösbach Bahnhof die ersten beiden Gegentore gab.

Gestern, 18:30 Uhr
SpVgg Hösbach/Bahnhof
SpVgg Hösbach/BahnhofSpVgg Hösbach/Bahnhof
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
2
5

„Das Spiel gegen Hösbach war wirklich ein hartes Stück Arbeit“, gesteht Göbel. Sein Team erwischte zwar einen starken Start, sah sich nach 25 Minuten aber einer immer mutigeren SpVgg gegenüber. Nach dem zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer machten Piet Scheurer und Rico Hofmann den Sack erst in den Schlussminuten zu. „Der Sieg gibt uns weiter Selbstvertrauen und tut sehr gut“, so Göbel. Gegen Vatan Spor brauche seine Mannschaft aber erneut die volle Überzeugung und Einsatzbereitschaft.

„Vatan Spor hat immer eine sehr flüssige Spielanlage und zeigt sehr starken Ballbesitzfußball“, so Göbel. „Es liegt an uns, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und Vatan Spor nicht in ihren Spielfluss kommen zu lassen.“ Wie beim 5:2-Erfolg müsse die Mannschaft zudem effizient vor dem Tor bleiben: „Ansonsten können es lange 90 Minuten werden. Sie haben sehr viel Qualität.“

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
16:00

Personell ist der TSV trotz englischer Woche weiterhin gut aufgestellt. Auch wenn sich einzelne Spieler noch im Aufbautraining befinden oder aus privaten Gründen fehlen. Anders sieht es beim kommenden Gegner aus. Vatan Spor fehlen Jan Faidi und Ali Aziz gesperrt. Zudem verpassen Emrecan Heptazeler und Florian Völker das Duell gegen Abtswind.

Die weiteren Duelle des 4. Spieltags der Landesliga Nordwest auf einen Blick:

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
14:00

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
16:00

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Röllbach
TuS RöllbachTuS Röllbach
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt II
SpVgg Hösbach/Bahnhof
SpVgg Hösbach/BahnhofSpVgg Hösbach/Bahnhof
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
SC Sylvia Ebersdorf
SC Sylvia EbersdorfSyl.Ebersdf.
15:00

Sa., 01.08.2026, 17:30 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
17:30

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
14:00