Mit Rückenwind: Optik Rathenow empfängt Schlusslicht Viktoria Berlin

Starker Auftritt in Berlin gibt Auftrieb

Das 4:1 beim TuS Makkabi Berlin war ein Ausrufezeichen. Der FSV Optik Rathenow überzeugte mit Mut, Effizienz und Teamgeist. José Luis Alejandro Aedo brachte die Mannschaft bereits in der 5. Minute in Führung, Luka Zdep legte in der 29. und 63. Minute doppelt nach. Auch der späte Treffer von Gia Huy Phong (90.+5) zeigte, dass das Team von Trainer Ingo Kahlisch bis in die Schlussminuten entschlossen blieb. Trotz der Gelb-Roten Karte für Yohji Irvan Koré kurz nach der Pause verteidigte die Mannschaft den Vorsprung mit großem Einsatz.

Sein 100. Pflichtspiel für den FSV Optik hatte dabei der 22-jährige Torhüter Simeon Hawwary absolviert. Sein Debüt für Rathenow gab er am vierten Spieltag der Saison 2022/2023 im Spiel gegen Tasmania Berlin.

Tabellenlage verspricht Spannung

Mit dem vierten Saisonsieg hat sich der FSV Optik Rathenow auf Rang 11 der NOFV-Oberliga Nord verbessert. Nach 13 Spielen stehen 15 Punkte und ein Torverhältnis von 20:25 zu Buche. Der Abstand auf das Mittelfeld ist gering, der Kampf um jeden Punkt bleibt eng. Der kommende Gegner, der FC Viktoria 1889 Berlin, belegt mit nur fünf Punkten den letzten Tabellenplatz und konnte bisher erst einen Sieg einfahren.

Fokus auf Heimstärke

Nach dem überzeugenden Auftritt in Berlin will der FSV Optik Rathenow seine Heimstärke unter Beweis stellen. Die Mannschaft will an die konzentrierte Defensivarbeit und das druckvolle Angriffsspiel aus der Vorwoche anknüpfen. Ein Sieg gegen die Viktoria wäre nicht nur ein Schritt nach vorn in der Tabelle, sondern auch ein klares Signal, dass das Team den Abstiegskampf angenommen hat.

Ziel: Bestätigung der Form

Wenn am Freitagabend um 19:30 Uhr angepfiffen wird, steht für den FSV Optik Rathenow viel auf dem Spiel. Nach dem eindrucksvollen Erfolg beim TuS Makkabi Berlin soll gegen den FC Viktoria 1889 Berlin die nächste starke Leistung folgen – mit der Hoffnung, sich weiter von den unteren Tabellenrängen zu lösen und das Selbstvertrauen im Team weiter zu festigen.