Mit Rückenwind nach Homburg

Nach einem der eindrücklichsten Siege der Vereinsgeschichte geht der Alltag weiter für den FC-Astoria Walldorf. Das jedoch mit frisch getanktem Selbstvertrauen, der 4:0-Erfolg über den SV Sandhausen hat der mentalen Verfassung enorm geholfen. "Mich hat es einfach für die Jungs gefreut, dass sie gesehen habe nicht nur mithalten, sondern auch gewinnen zu können", sagt Andreas Schön

Der FCA-Trainer erhofft sich dadurch Aufwind für die kommenden Wochen, die nicht minder anspruchsvoll werden. Am Samstag gastieren die Astorstädter beim fünftplatzierten FC 08 Homburg (Anpfiff, 14 Uhr) und am Freitag darauf kommt der Spitzenreiter SGV Freiberg in den Dietmar-Hopp-Sportpark. Mit den Saarländern am Samstag trifft der FCA obendrein auf das formstärkste Team der Liga, 10:1-Tore aus den beiden vergangenen Partien sprechen Bände. Schön prophezeit: "Es werden zwei Teams mit viel Selbstvertrauen aufeinandertreffen."

Ersetzen müssen der 36-Jährige und sein Trainerteam für mindestens sechs Wochen Roman Hauk. Der Vizekapitän und Abwehrchef fehlt mit einer Knochenabsplitterung. "Nach dem Sandhausen-Spiel haben wir leider eine weitere Hiobsbotschaft erhalten", sagt Schön zur Schulterverletzung von Theodoros Politakis. Der Linksfuß wird vier bis sechs Wochen ausfallen, kommt aber glücklicherweise um eine Operation herum.