Zurück aus dem Urlaub: Gianluca Schäfer (3. v. rechts) und seine Teamkollegen wollen dem TSV Abtswind am Samstag Paroli bieten. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Mit Rückenwind nach Haibach: »Geschafft, den Bock wieder umzustoßen« Gastgeber wollen Formkurve bestätigen +++ Abtswind nach Ergebniskrise wieder im Soll

Nach dem torlosen Remis in Lichtenfels steht der SV Alemannia Haibach am Samstag vor einer echten Bewährungsprobe. Mit dem TSV Abtswind gastiert der Tabellenzweite der Landesliga Nordwest am Hohen Kreuz – und will seine Ambitionen im Titelrennen untermauern.

Der SV Alemannia Haibach hat sich nach dem Dämpfer in Eisingen (3:6) stabilisiert und zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt. Besonders das 0:0 in Lichtenfels bewertete Trainer Daniel Diaconu als wichtigen Schritt in die richtige Richtung: „Nach der desolaten Leistung in Eisingen, vor allem was die Defensive anbetrifft, war es schon wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Das Ziel war, wieder kompakter zu stehen, weniger Fehler zu machen und zu Null zu spielen. Dementsprechend war ich nach dem Spiel mit dem Punktgewinn nicht unzufrieden.“ Der Coach lobt den Gegner und den Charakter seiner Mannschaft gleichermaßen: „Es war ein 0:0 der besseren Sorte. Lichtenfels hat es gut gemacht, aber wir waren stabil. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.“

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr SV Alemannia Haibach Haibach TSV Abtswind TSV Abtswind 16:00 PUSH