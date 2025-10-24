Mit Rückenwind nach Gerolfing: Moosinning kann überholen

Die Gäste bauen sich gerade eine Serie auf: Drei Siege in Folge für den FC Moosinning. Beim FC Gerolfing will der FCM erneut punkten. – Foto: Marc Marasescu

Schwere Aufgabe heute Abend für Moosinning: Die Gelb-Schwarzen gastieren um 20 Uhr beim FC Gerolfing, der nach 14 Spieltagen den fünften Rang einnimmt

Der FC Gerolfing geht mit zwei Punkten Vorsprung in das Duell: Nach 14 Spieltagen belegen die Gastgeber Rang fünf der Bezirksliga Nord, während der FC Moosinning mit drei Siegen in Folge Anschluss ans Tabellenmittelfeld gefunden hat. „Wir brauchen vor der Pause noch möglichst viele Punkte, um den Abstand nach unten weiter auszubauen“, sagt Moosinnings Trainer Christoph Ball, wohlwissend, dass es die vier verbleibenden Spiele in diesem Jahr noch in sich haben könnten: Nach dem Duell heute in Gerolfing geht es am ersten Rückrundenspieltag zum Vierten VfR Garching, danach folgt die Pflichtaufgabe gegen Fatih Spor Ingolstadt, ehe am 15. November das Jahresfinale bei Eintracht Freising steigt.

Verzichten muss Ball auf Rotsünder Aziz Abdane, dafür kehrt Liam Fitzpatrick nach Grippe wieder in den Kader zurück. Weiterhin fraglich ist der Einsatz von Kapitän Stefan Haas, der noch mit Problemen an der Ferse und der Sohle kämpft. Ball: „Es ist schade, dass ich den jungen Spielern nicht mehr Zeit auf dem Platz geben kann, zumal sie im Training sehr engagiert sind. Das tut mir echt leid, aber das gibt die Lage aktuell einfach nicht her. Es ist momentan einfach nicht die Zeit für Experimente."