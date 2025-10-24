Mit Rückenwind nach Gerolfing: Moosinning kann überholen

Schwere Aufgabe heute Abend für Moosinning: Die Gelb-Schwarzen gastieren um 20 Uhr beim FC Gerolfing, der nach 14 Spieltagen den fünften Rang einnimmt
Der FC Gerolfing geht mit zwei Punkten Vorsprung in das Duell: Nach 14 Spieltagen belegen die Gastgeber Rang fünf der Bezirksliga Nord, während der FC Moosinning mit drei Siegen in Folge Anschluss ans Tabellenmittelfeld gefunden hat.
„Wir brauchen vor der Pause noch möglichst viele Punkte, um den Abstand nach unten weiter auszubauen“, sagt Moosinnings Trainer Christoph Ball, wohlwissend, dass es die vier verbleibenden Spiele in diesem Jahr noch in sich haben könnten: Nach dem Duell heute in Gerolfing geht es am ersten Rückrundenspieltag zum Vierten VfR Garching, danach folgt die Pflichtaufgabe gegen Fatih Spor Ingolstadt, ehe am 15. November das Jahresfinale bei Eintracht Freising steigt.
Verzichten muss Ball auf Rotsünder Aziz Abdane, dafür kehrt Liam Fitzpatrick nach Grippe wieder in den Kader zurück. Weiterhin fraglich ist der Einsatz von Kapitän Stefan Haas, der noch mit Problemen an der Ferse und der Sohle kämpft. Ball: „Es ist schade, dass ich den jungen Spielern nicht mehr Zeit auf dem Platz geben kann, zumal sie im Training sehr engagiert sind. Das tut mir echt leid, aber das gibt die Lage aktuell einfach nicht her. Es ist momentan einfach nicht die Zeit für Experimente.“
Der Coach fordert mehr Konzentration und eine klare Steigerung gegenüber letzter Woche: „Die erste Halbzeit war ja noch okay, aber was wir nach der Pause gezeigt haben, war einfach viel zu wenig. Ich hatte ja schon die ganze Woche zuvor gewarnt. Da muss viel mehr kommen. Man hat ja schließlich nicht jede Woche das Glück, dass man in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommt und ihn dann auch verwandelt.“
Die Gastgeber sieht Ball als eine sehr erfolgreiche Mischung aus alten Hasen und jungen Wilden: Da sind auf der einen Seite die beiden Spielertrainer Den Lovric und Christian Träsch sowie Felix Winkelmeyr. Letzterer ist schon 39 Jahre, Ex-Profi Träsch, der ja in Wolfsburg und Stuttgart Bundesliga gespielt hat, kommt auf 38 Lenze, und Lovric ist auch schon 36. Dazu gibt es viele junge Talente wie etwa den 19-jährigen Mittelfeldspieler Ahmet Emir Altay, der bereits acht Treffer erzielen konnte.⇥Tipp: 2:2