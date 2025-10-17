Mit Rückenwind nach Gera

Sieben Spiele sind absolviert – Zeit für ein erstes Zwischenfazit bei der Eintracht aus Eisenberg. Trainer Daniel Sander blickt mit gemischten Gefühlen auf den bisherigen Saisonverlauf zurück: „Natürlich war unser Saisonstart nicht gut. Da braucht man auch nicht drum herumreden“, gibt der Coach offen zu. Nach einer schwierigen Phase zu Beginn hat sein Team zuletzt jedoch mit zwei Siegen in Serie die Trendwende eingeleitet. „Wichtig ist nur, wie man damit umgeht – und da sind wir auf einem guten Weg. Zum Glück hat die Saison nicht nur sieben Spieltage.“

Bodenständig bleiben

Trotz der jüngsten Erfolge bleibt Sander jedoch bodenständig. „Wir nehmen die zwei Siege jetzt noch nicht als Erfolgsspur wahr. Es war einfach verdammt wichtig, diese Spiele zu gewinnen“, betont der Eintracht-Trainer. „Aber wir müssen trotzdem sehr hart und konzentriert weitermachen. In der Liga kann es verdammt schnell gehen – da ist man oben oder halt auch unten.“ Der Coach weiß, dass kleine Unkonzentriertheiten in der ausgeglichenen Landesklasse 1 schnell bestraft werden können.

Harter Brocken vor der Brust

Am kommenden Wochenende steht den Eisenbergern nun eine echte Bewährungsprobe bevor. Mit den Eurotrink Kickers wartet ein Gegner, der bislang eine bärenstarke Saison spielt und sich völlig zurecht in der oberen Tabellenregion festgesetzt hat. „Eurotrink war auch letztes Jahr schon gut. Dort passt vieles zusammen – also Trainer, die Spieler und generell das Umfeld“, lobt Sander den kommenden Gegner. „Das wissen wir und sind gewarnt.“ Trotz des Respekts fährt die Eintracht mit klarer Zielsetzung nach Gera: „Man muss ehrlich sein – nur mit der richtigen Einstellung, Motivation und dem Bock auf das Spiel wird man dort drei Punkte mitnehmen können“, stellt Sander klar. Für ihn steht fest: Nur mit Leidenschaft, Teamgeist und der nötigen Mentalität kann sein Team den Favoriten ins Wanken bringen.