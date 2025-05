– Foto: Alexander Grimm

Mit Rückenwind ins Harz-Derby: "Einen Sieg werden wir noch brauchen" Oberliga Süd +++ Der FC Einheit Wernigerode hat den Klassenerhalt nach starker Rückrunde so gut wie sicher

Als Florian Mehr im Januar das Kommando beim FC Einheit Wernigerode übernommen hat, hatte er "als oberstes Ziel den Klassenerhalt in der Oberliga ausgerufen", wie es damals in der Mitteilung des Vereins hieß. Diesem Ziel sind die Hasseröder vor dem Harz-Derby am Freitagabend beim VfB Germania Halberstadt (19 Uhr, im exklusiven Livestream auf volksstimme.de) schon ganz nahe.

15 Punkte hatte Einheit aus den 15 Spielen der Hinrunde geholt. Diese Ausbeute hat der Oberligist in der Rückrunde mit 17 Zählern bereits getoppt - und das bei noch vier ausstehenden Partien. "Einen Sieg werden wir noch brauchen", sagt Mehr mit Blick auf das Tableau. Und diesen Sieg würden die Hasseröder gerne am Freitagabend einfahren. "So ein Derby ist etwas Besonderes. Wenn wieder an die 1000 Zuschauer kommen, fühlt sich das noch ein wenig mehr nach dem großen Fußball an", unterstreicht der Coach.

Dass es seit seiner Übernahme so erfolgreich läuft, nimmt der 35-Jährige bescheiden. "Ich habe keine neuen Positionen gezaubert und es war auch nicht so, dass ich bewusst nach der einen Stellschraube gesucht hätte", sagt Mehr. "Von der taktischen Ausrichtung und der Spielidee konnte ich vieles vom Eilslebener SV übernehmen, weil die Kader ähnlich zusammengestellt sind. Bei Einheit haben wir versucht, dem Ganzen noch etwas mehr Ordnung und Struktur zu verleihen", erklärt der Coach. Außerdem habe es aus der Mannschaft das Feedback gegeben, dass die Trainingsintensität zugenommen hätte. Einheit Wernigerode in der Rückrundentabelle auf Rang sieben