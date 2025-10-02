Mit Rückenwind ins Feiertagsduell: Kottern fordert Pipinsried

Bereits am Donnerstagabend empfängt der SV Erlbach den direkten Verfolger SV Heimstetten. Mit einem Auswärtssieg könnten die Gäste bis auf einen Punkt an die Oberbayern heranrücken - doch auch Erlbach will mit einem Dreier seinen Platz im oberen Tabellenbereich festigen. Spannung ist garantiert. Am "Tag der deutschen Einheit" will der TSV Kottern nach dem ersten Saisonsieg in Hauzenberg gegen den FC Pipinsried nachlegen. Zeitgleich treffen die Junglöwen von 1860 München II auf den SV Kirchanschöring. Nach der Beförderung von Hauptcoach Alper Kayabunar übernimmt nun Co-Trainer Vincent Saller an der Seitenlinie die Verantwortung - ein Spiel unter neuen Vorzeichen für die Löwen-Amateure. Am Samstag richtet sich der Blick nach Landsberg: Der Tabellenzweite empfängt den formstarken FC Ismaning, der zuletzt zwei schwere Aufgaben meisterte und nun zum Härtetest für den Titelanwärter wird. Wiedergutmachung hofft dagegen der FC Deisenhofen, der nach der herben 1:5-Pleite in Gundelfingen die starken Schwaiger zu Gast hat.

Donnerstag

Heute, 19:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach SV Heimstetten Heimstetten 19:00 PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir wollen unbedingt den Schwung von den letzten zwei Spielen mitnehmen, wo wir es zweimal durch enorme Willensleistung geschafft haben. Die Mentalität und der Charakter der Mannschaft, die Spiele ganz am Schluss immer noch für uns zu entscheiden - genau das wollen wir ins nächste Heimspiel tragen. Uns ist bewusst, dass wir auf einen extrem starken Gegner treffen, der auf jeder Position qualitativ sehr, sehr gut besetzt ist. Deshalb kennen wir die Schwere der Aufgabe. Aber es ist ein Heimspiel in Erlbach und da wollen wir auf jeden Fall punkten, wenn es geht auch dreifach." Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten sieht es danach aus, dass alle Mann einsatzfähig sind. Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "In Erlbach erwarten wir einen defensiv extrem starken Gastgeber, der uns vor heimischer Kulisse 90+ Minuten alles abverlangen wird. Wir sind uns bewusst, dass es morgen absoluten Willen und die Bereitschaft benötigt, um in Erlbach dagegen zu halten und mit Ball viel Mut, spielerische Lösungen zu finden." Personalsituation SV Heimstetten: Es fehlen David Leitl, Kapitän Daniel Steimel, Severin Müller, Moritz Heigl und Keeper Moritz Knauf. Freitag

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern FC Pipinsried Pipinsried 14:00 PUSH

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Die Mannschaft stand nach dem lang ersehnten Erfolgserlebnis in Hauzenberg die ganze Woche unter Strom und will endlich den ersten Heimsieg. Mit Pipinsried erwartet uns ein Gegner mit herausragender Qualität im Kader. Wenn wir uns aus dem Tabellenkeller befreien wollen, darf der Gegner aber keine Rolle spielen. Wir brauchen Punkte und wollen den Auswärtssieg von letzter Woche zu Hause vergolden." Personalsituation TSV Kottern: Efe Özcan kehrt in den Kader zurück. Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "In Kottern erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel, und wir wissen was uns dort erwartet. Der Gegner ist viel stärker als es der Tabellenplatz aussagt. Nichts desto trotz ist es unser klares Ziel dort zu punkten und entsprechend selbstbewusst werden wir die Aufgabe auch angehen." Personalsituation FC Pipinsried: Der Einsatz von Nico Karger ist weiterhin ungewiss, ansonsten sollten alle Spieler wieder zur Verfügung stehen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV 1860 München TSV 1860 II 15:00 live PUSH

Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Spiele gegen Sechzig sind in Kirchanschöring immer Highlight-Spiele. Noch dazu kommt jetzt der Tabellenführer und wahrscheinlich die spielerisch sowie technisch beste Mannschaft der Liga, die absolut zurecht an der Spitze steht. Wir müssen bereit sein, extrem viel zu laufen und wollen mit unseren Tugenden dagegenhalten. Den Sechzigern wollen wir auf alle Fälle einen heißen Fight liefern. Dafür brauchen wir eine komplett disziplinierte Leistung, tollen Teamgeist und vor allem eine super Kulisse, von der wir in Kirchanschöring ausgehen. Dann hoffen wir, dass es am Freitag ein heißer Tanz wird. Uns ist aber auch bewusst, dass es eine extrem schwierige Aufgabe wird. Ich persönlich freue mich besonders, dass ich Alex Benede wiedersehe, mit dem ich lange Jahre in Pullach sehr erfolgreich zusammengespielt habe.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Bis auf Niklas Eder sind alle Mann wieder an Bord. Vincent Saller (Co-Trainer TSV 1860 München II): "Kirchanschöring ist zuhause eine echte Hausnummer – erfahren, robust und schwer zu bespielen. Trotzdem fahren wir mit viel Überzeugung dorthin. Auch wenn der Ausfall unseres Kapitäns Xaver Kiefersauer schmerzt, rückt das Team noch enger zusammen. Wir sind bereit, alles reinzuwerfen!“

Morgen, 18:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV Nördlingen Nördlingen 18:00 live PUSH