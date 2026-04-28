 2026-04-28T04:45:54.822Z

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Mit Rückenwind ins Duell

Steimbke empfängt Neuenkirchen – beide Teams kommen mit Siegen

von red · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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BZL Hannover St. 1
SV B-E Steim
TV Neuenkirchen

Zwei Erfolge, zwei Richtungen: Steimbke gewinnt in Wagenfeld, Neuenkirchen gegen Esperke.

Wenn der SV Brigitta-Elwerath Steimbke am Mittwochabend den TV Neuenkirchen empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt erfolgreich waren – deren Ausgangslagen jedoch klar voneinander abweichen.

Steimbke geht mit 28 Punkten als Zwölfter in den 26. Spieltag. Neuenkirchen steht mit 47 Punkten auf Rang vier.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Brigitta-Elwerath Steimbke
SV Brigitta-Elwerath SteimbkeSV B-E Steim
TV Neuenkirchen
TV NeuenkirchenTV Neuenkirchen
20:00

Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag Siege verbuchen. Steimbke setzte sich auswärts mit 4:3 beim TuS Wagenfeld 1908 durch, Neuenkirchen gewann zuhause mit 4:2 gegen den SV Esperke 1929.

Die Partie am Mittwoch (29.04.26, 20:00 Uhr) bringt damit zwei Teams zusammen, die mit positiven Ergebnissen in das direkte Duell gehen.