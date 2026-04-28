Mit Rückenwind ins Duell

Zwei Erfolge, zwei Richtungen: Steimbke gewinnt in Wagenfeld, Neuenkirchen gegen Esperke.
Wenn der SV Brigitta-Elwerath Steimbke am Mittwochabend den TV Neuenkirchen empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt erfolgreich waren – deren Ausgangslagen jedoch klar voneinander abweichen.
Steimbke geht mit 28 Punkten als Zwölfter in den 26. Spieltag. Neuenkirchen steht mit 47 Punkten auf Rang vier.
Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag Siege verbuchen. Steimbke setzte sich auswärts mit 4:3 beim TuS Wagenfeld 1908 durch, Neuenkirchen gewann zuhause mit 4:2 gegen den SV Esperke 1929.
Die Partie am Mittwoch (29.04.26, 20:00 Uhr) bringt damit zwei Teams zusammen, die mit positiven Ergebnissen in das direkte Duell gehen.