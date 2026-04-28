Mit Rückenwind ins Duell

– Foto: Sascha Drenth

Zwei Erfolge, zwei Richtungen: Steimbke gewinnt in Wagenfeld, Neuenkirchen gegen Esperke.

Wenn der SV Brigitta-Elwerath Steimbke am Mittwochabend den TV Neuenkirchen empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt erfolgreich waren – deren Ausgangslagen jedoch klar voneinander abweichen.

Steimbke geht mit 28 Punkten als Zwölfter in den 26. Spieltag. Neuenkirchen steht mit 47 Punkten auf Rang vier.