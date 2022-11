Mit Rückenwind ins Bruno-Plache Stadion Mit dem Derbysieg im Gepäck reist der ZFC Meuselwitz am 12.11.2022 ins Bruno-Plache- Stadion, wo sie auf die Lokomotive aus Leipzig treffen. Der ehemalige Bundesligist musste zuletzt nach einer Serie von drei Siegen in Folge eine 4:2 Niederlage bei Lichtenberg 47, Loks Angstgegner, einstecken.

Mit Pfeffer, Ziane und Atilgan stehen drei Lok-Spieler unter den besten 10 Topscorern der Liga. Doch auch bei der Niederlage am letzten Sonntag halfen selbst zwei Ziane-Tore nicht. Trainer Almedin Civa sagte nach dem Spiel: „Wir schenken denen die Tore,…“ nicht nur Tore, sondern auch einige Punkte, verschenkten die Leipziger und hängen somit den Big-Five ein wenig hinterher. Lok will auch dieses Jahr wieder zu den Topfavoriten der Staffel gehören, um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, muss nach dem enttäuschenden Ergebnis ein Sieg her. Die Chancen dabei stehen nicht schlecht, die Blau-Gelben gewannen in der letzte Saison beide Aufeinandertreffen deutlich mit 2:0 und 0:4.