Mit Rückenwind in die neue Liga

Die Grundlage für den Erfolg lag in der geschlossenen Mannschaftsleistung. „Alle Spieler haben die neue Spielidee schnell umgesetzt, besonders taktisch und defensiv haben wir große Fortschritte gemacht“, bilanziert Gburrek zufrieden.

Am 1. Juli startete die Vorbereitung, die nicht nur fußballerisch Highlights bietet. Neben einem Pokalspiel gegen den Gruppenligisten SV Espenau steht auch eine gemeinsame Kanutour auf der Diemel auf dem Plan – Teambuilding inklusive. Sportlich möchte die SG möglichst schnell in der neuen Spielklasse ankommen. „Wir gehen jedes Spiel mit großer Motivation an, um uns langfristig in der KOL zu etablieren“, so der Coach. Mit Blick auf die Konkurrenz nennt Gburrek zwei klare Titelkandidaten: Immenhausen und Weidelsburg. „Beide Teams bringen große Qualität mit.“