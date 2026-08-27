Mit Rückenwind in die nächste Prüfung

– Foto: Rocco Bartsch

Beim FC Burg ist das Selbstvertrauen spürbar gewachsen. Nach dem 2:1-Erfolg beim zuvor ungeschlagenen Tabellenführer TSV Buchholz wartet am Freitagabend die nächste Aufgabe in der Kreisliga Westküste West. Um 19 Uhr empfängt die Mannschaft von Andrej Mucha den SV Hemme. Burg steht nach drei Spielen mit sechs Punkten und 6:7 Toren auf Rang acht, die Gäste bilden mit zwei Zählern aus vier Begegnungen und 5:10 Treffern das Tabellenende.

Für Mucha war gerade die Geschlossenheit seiner Mannschaft entscheidend. Nun gehe es darum, dieses Erfolgserlebnis nicht nur mitzunehmen, sondern zu bestätigen. „Wir haben uns ein gewisses Selbstvertrauen aufgebaut, was eine tolle Sache ist“, hebt der Trainer hervor. Gleichzeitig stellt er klar: „Aber selbst Selbstvertrauen muss man auch mit Nachdruck bestätigen.“

Der jüngste Auftritt hat die Stimmung bei den Gastgebern merklich verbessert. In Buchholz setzte Burg den Matchplan nahezu ideal um, verteidigte kompakt und überließ dem Favoriten bewusst größere Ballbesitzanteile. Timo Heydebreck brachte den FC früh in Führung, ehe Buchholz nach der Pause ausglich. In der Schlussminute sorgte Bjarne Krey schließlich mit seinem Distanztreffer aus rund 40 Metern für den umjubelten 2:1-Erfolg.

Die Trainingswoche beschreibt Mucha als intensiv. Ganz ohne Probleme verlief sie allerdings nicht. Mehrere Spieler plagen kleinere Blessuren. Trotzdem ist der Coach überzeugt, am Freitag eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken zu können.

Die Zielsetzung lässt keinen Interpretationsspielraum: „Auch Freitag haben wir den Anspruch, das Spiel zu gewinnen.“

Hemmes Tabellenplatz täuscht Mucha nicht

Dass Hemme bislang noch ohne Saisonsieg ist, macht den Burger Trainer keineswegs sorglos. Mucha schätzt den kommenden Gegner spielerisch hoch ein. Einige Akteure kennt er noch aus seiner eigenen aktiven Zeit und beschreibt sie als starke Fußballer.

Auch der bisherige Saisonverlauf zeigt, dass Hemme zumindest phasenweise gefährlich werden kann. Zuletzt führte die Mannschaft gegen den SV Merkur Hademarschen durch Treffer von Lasse Altrock und Tom-Niklas Kühl zwischenzeitlich mit 2:1. Noch vor der Pause fiel allerdings das 2:2, nach dem Seitenwechsel zog Merkur davon und gewann schließlich mit 5:2.

Zuvor hatte Hemme bereits beim 0:2 gegen die SG Steinburg Nord trotz eigener Möglichkeiten den ersten Sieg verpasst. Nach vier Spielen stehen damit zwei Remis und zwei Niederlagen zu Buche.

Genau deshalb will Mucha den Tabellenstand nicht überbewerten. Hemme sei „spielerisch eine ganz, ganz schwer zu bespielende Mannschaft“. Für Burg werde es eine starke Leistung brauchen, um den Schwung aus Buchholz mitzunehmen.

Ein Punkt aus dem Derby beschäftigt den Trainer dabei besonders: die Chancenverwertung. Mucha hatte trotz des Sieges mehrere hochkarätige Möglichkeiten seiner Mannschaft gesehen, mit denen der FC die Partie deutlich früher hätte entscheiden können. Gegen Hemme soll Burg vor dem Tor konsequenter auftreten.

Damit schließt sich der Kreis zum bisherigen Saisonverlauf. Schon beim 1:4 gegen die SG Nordholm hatte Mucha beklagt, dass seine Mannschaft gute Chancen nicht ausreichend nutzte. In Buchholz reichte die Effizienz dennoch zum Sieg – auf Dauer möchte der Coach sich darauf aber nicht verlassen.

Auch deshalb verlangt er trotz des jüngsten Erfolges den nächsten Entwicklungsschritt. „Wir werden alles dafür tun, die drei Punkte in Burg zu behalten“, kündigt Mucha an. Dafür brauche es jedoch „eine richtig starke Leistung und eine bessere Chancenverwertung“.

Für den FC bietet die Partie die Möglichkeit, sich mit dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Hemme dagegen reist mit dem Druck an, nach vier sieglosen Begegnungen endlich den ersten Dreier zu holen.

Die Rollen scheinen nach Tabelle und Formkurve verteilt. Mucha will sich davon allerdings nicht blenden lassen. Nach dem emotionalen Derbysieg in Buchholz wartet nun eine andere Prüfung: weniger Außenseiterrolle, dafür mehr Erwartung – und die Aufgabe, den neu gewonnenen Rückenwind tatsächlich zu bestätigen.

Spieldaten: FC Burg – SV Hemme, Freitag, 28. August 2026, 19 Uhr, 5. Spieltag der Kreisliga Westküste West.