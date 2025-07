Mit Rückenwind in die Gruppenliga

Im Rahmen des Sommer-Teamchecks gibt FuPa Nordhessen Einblicke in die Vorbereitungen der Amateurteams auf die neue Saison. Nach dem packenden Relegationserfolg blickt die SG Brunslar/Wolfershausen auf eine bewegte Spielzeit zurück – und voller Zuversicht auf die bevorstehende Herausforderung in der Gruppenliga.

Die vergangene Saison war für die SG ein echter Kraftakt: Hochintensiv, mit sportlichen Höhepunkten und einigen Rückschlägen. Als Vizemeister erreichte die Mannschaft die Relegation – und krönte ihre Entwicklung mit dem verdienten Aufstieg. „Wie wir uns da durchgesetzt haben, war der absolute Höhepunkt“, erzählt Cheftrainer Alexander Gautsche. Die intensive Saison hat Spuren hinterlassen, aber auch den Charakter und den Zusammenhalt der Mannschaft geschärft.

Am 2. Juli beginnt die Vorbereitung. Neben dem Kreispokal und mehreren Testspielen ist ein Trainingslager bzw. Teamwochenende geplant, um spielerisch und mental auf das deutlich höhere Tempo in der Gruppenliga vorbereitet zu sein. Ziel ist der Klassenerhalt – mit der nötigen Demut, aber auch dem Selbstbewusstsein, über Qualität und Erfahrung zu verfügen. „Wichtig wird sein, schnell in der Liga anzukommen, konstant zu punkten und unsere Lernkurve hochzuhalten“, lautet die klare Marschroute von Gautsche.