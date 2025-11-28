Mit Rückenwind in das Kellerduell

Nach dem aktuellen Erfolg betont Neu-Trainer Hölters, „dass der Sieg nicht mein alleiniger Verdienst ist. Daraus spricht auch die Arbeit von Mike Thelen“, bezieht der jetzige Cheftrainer auch seinen kürzlich entlassenen Kollegen mit ein. Nach der Niederlage beim SC Kellersberg, die mit 0:6 sehr happig ausfiel, waren die Tage von Thelen gezählt und der frühere Verbandsligaspieler Marc Hölters (ehemals Borussia Brand) wurde zum Chef befördert.

Die Freunder Gesichter werden freundlicher. Sofern es sich um die Fußballer des FC Germania handelt. Zuletzt wurden die Endresultate ansehnlicher beim A-Kreisligisten. Der Neuling und (Noch-)Tabellenletzte schaut dabei gerne auf den abgelaufenen Spieltag, der dem Trainer Marc Hölters und seinem Team einen 6:3-Heimsieg gegen Arminia Eilendorf bescherte.

Deshalb möchte er die offensichtliche Trendwende nicht unbedingt als seinen Erfolg aufgehängt wissen. „Mike und ich sind gemeinsam aufgestiegen; dass die Mannschaft jetzt in die Gänge kommt, ist zweifellos auch seiner Arbeit zu verdanken“. Das 3:2 gegen den SC Berger Preuß – der erste Saisonsieg – zeigte, dass der Liganeuling „jetzt endlich in der neuen Klasse angekommen ist“, wie der Trainer befindet.

Stolz blickt man auch auf die Tabelle des Mitmachportals FuPa, in der die Germanen steil in der Formtabelle nach oben gesprungen sind. „Ich sehe, dass die Mannschaft jetzt langsam die Ligareife erlangt. Das ist breitflächig erkennbar“, arbeitet der Trainer kontinuierlich weiter.

Sicherlich hatte man sich den Einstieg nach 50 Jahren endlich wieder in der A-Liga zu stehen, einfacher vorgestellt. „Aber wir sehen auch die Fehler, die bislang gemacht wurden und versuchen, sie abzustellen“, kreist Marc Hölters ein Hauptproblem ein: „Die Fehler, die wir in der B-Liga gemacht haben, werden augenblicklich direkt bestraft“, fordert der Coach auch eine höhere Konzentration von seinen Leuten.

Am kommenden Sonntag hat der FC Germania „ein ganz richtungsweisendes Spiel“. Um 11 Uhr geht es zum Burtscheider TV. Burtscheid hat ebenfalls acht Punkte auf dem Konto, ist aber durch die bessere Tordifferenz „nur“ Vorletzter. Hölters und Co. wollen in dieser Partie weiter daran arbeiten, „zur Winterpause nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen“. Das hat man sich fest vorgenommen, damit die anstehende Weihnachtsfeier im Vereinslokal „Freunder Eck“ auch entsprechend entspannt begangen werden kann.

Neben dem BTV (Hölters: „Das ist auch eine Mannschaft, die versucht, ihre Aufgaben spielerisch zu lösen“) steht noch das Auswärtsspiel beim starken FC Eschweiler und die abschließende Partie gegen Verlautenheide II an. „Die Winterpause endet ja sehr früh im Februar. Und da werden wir auch schnell im neuen Jahr die Vorbereitung angehen müssen.“

