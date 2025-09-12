Mit Rückenwind in das Freitagabendspiel

Beim FC Dossenheim ist die Zuversicht zurück. Am Freitag kommt Nußloch. Der ASC Neuenheim will gegen Rheinau die Abschlussschwäche vergessen machen. Am 7. Spieltag der Landesliga Rhein-Neckar stehen einige richtungsweisende Partien auf dem Programm.
"Sehr groß", sagt Seydou Sy über die lang ersehnte Erleichterung des ersten Saisonsiegs. Das 1:0 in St.Leon war für den Trainer des FC Dossenheim auch deshalb so wichtig, "weil sich die Jungs endlich einmal für ihren großen Einsatz belohnt haben."
Nun gilt es nachzulegen, um sich möglichst zügig von den Abstiegsrängen zu verabschieden. "Ich kann, auch wegen der Urlaubszeit, noch nicht sagen, wer wo in der Liga steht", besitzt die Tabelle nach sechs Spieltagen noch keine große Aussagekraft für Sy. Deshalb ist ihm die Fokussierung auf die eigenen Fähigkeiten wichtiger, als zu viel Zeit in der Vorbereitung auf Freitag dem kommenden Gegner zu widmen.
Um 19 Uhr gastiert der FV Nußloch in Dossenheim. Der FC hat dem Wunsch der Gäste auf eine Vorverlegung entsprochen, da in Nußloch am Wochenende Kerwe ist. "Da haben wir gerne mitgemacht", sagt der FCD-Coach, der sich von der Atmosphäre des Flutlichtspiels viel erhofft, "das ist eine Besonderheit, die wir gerne mitnehmen." Zum völligen Glück gehört aber ein Dreier dazu und selbiger wird gegen die bislang sehr ordentlich kickenden Nußlocher eine Mammutaufgabe.
Die Kameradschaft rückte im Vordergrund. "Bei uns in Neuenheim fand letztes Wochenende das Fischerfest statt und das war ideal, damit unsere neu zusammengestellte Mannschaft abseits des Platzes Zeit miteinander verbracht hat", sagt ASC-Trainer Linus Sandmann. Bei den Arbeitseinsätzen am Fußballer-Stand schworen sich die Kicker auf die folgenden Wochen ein und am Sonntag wartet direkt ein erster Kracher der noch jungen Saison.
"Absolut", gibt es für Sandmann keine zwei Meinungen. Anpfiff gegen den SC Rot-Weiß Rheinau ist erst um 18.30 Uhr, da vorher der Heidelberg Junior Triathlon über das Neuenheimer Feld führt. Den Aufsteiger schätzt der ASC-Coach nach dessen beachtenswerten 1:1-Remis gegen Bammental als formstark ein.
Seine eigene Mannschaft muss dagegen am Verwerten von Torchancen arbeiten, wie er konstatiert: "Wir müssen unsere stets guten Anfangsphasen mit mehr Torerfolgen krönen." Bislang haben die Anatomen erst zwei Treffer erzielt.