Die Dossenheimer (dunkelblau) sind nach ihrem ersten Saisonsieg in St.Leon obenauf. – Foto: Foto Pfeifer

Mit Rückenwind in das Freitagabendspiel Landesliga Rhein-Neckar +++ Erleichterte Dossenheimer empfangen Nußloch zu deren Kerwespiel +++ Neuenheim vor erstem Sechs-Punkte-Spiel Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar Neuenheim Dossenheim Linus Sandmann Seydou Sy

Beim FC Dossenheim ist die Zuversicht zurück. Am Freitag kommt Nußloch. Der ASC Neuenheim will gegen Rheinau die Abschlussschwäche vergessen machen. Am 7. Spieltag der Landesliga Rhein-Neckar stehen einige richtungsweisende Partien auf dem Programm.

Wie groß war der Stein, der Ihnen vom Herzen gefallen ist? "Sehr groß", sagt Seydou Sy über die lang ersehnte Erleichterung des ersten Saisonsiegs. Das 1:0 in St.Leon war für den Trainer des FC Dossenheim auch deshalb so wichtig, "weil sich die Jungs endlich einmal für ihren großen Einsatz belohnt haben."

Nun gilt es nachzulegen, um sich möglichst zügig von den Abstiegsrängen zu verabschieden. "Ich kann, auch wegen der Urlaubszeit, noch nicht sagen, wer wo in der Liga steht", besitzt die Tabelle nach sechs Spieltagen noch keine große Aussagekraft für Sy. Deshalb ist ihm die Fokussierung auf die eigenen Fähigkeiten wichtiger, als zu viel Zeit in der Vorbereitung auf Freitag dem kommenden Gegner zu widmen. Um 19 Uhr gastiert der FV Nußloch in Dossenheim. Der FC hat dem Wunsch der Gäste auf eine Vorverlegung entsprochen, da in Nußloch am Wochenende Kerwe ist. "Da haben wir gerne mitgemacht", sagt der FCD-Coach, der sich von der Atmosphäre des Flutlichtspiels viel erhofft, "das ist eine Besonderheit, die wir gerne mitnehmen." Zum völligen Glück gehört aber ein Dreier dazu und selbiger wird gegen die bislang sehr ordentlich kickenden Nußlocher eine Mammutaufgabe.