Vereinsnachrichten
Ob Frechen (rechts, hier in Person von Tim Dilley) den Kölner auch davonlaufen können? – Foto: Nick Förster
Mit Rückenwind gegen Fortuna
Unsere erste Mannschaft empfängt die Zweitvertretung von Fortuna Köln im Stadion. Unsere U23 empfängt Hilal Maroc Bergheim in der Bezirksliga. Die U21 bittet den SV Rheidt zum Spitzenspiel der Kreisliga A.
Nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg im Mittelrheinpokal gegen Ligakonkurrent Porz peilt unsere erste Mannschaft in der Mittelrheinliga drei Punkte an. Am Sonntag (15:30 Uhr) empfangen die Zwanziger die U23 von Fortuna Köln auf dem Rasenplatz des KBS. Ziel ist es, den Schwung aus dem Pokal mitzunehmen und die 0:4-Niederlage in Hohkeppel vergessen zu machen.