Mit Rückenwind an die Lohmühle: VfB will seine Siegesserie ausbauen

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Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen haben dem VfB Oldenburg einen gelungenen Start in die neue Regionalliga-Saison beschert. Am Dienstagabend wartet mit dem VfB Lübeck bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die Gastgeber haben ihren Kader im Sommer grundlegend verändert und stehen nach zwei Spieltagen bei einem Punkt.

Mit Hanno Behrens und Romain Brégerie übernahmen zwei ehemalige Bundesligaprofis die sportliche Leitung. Innerhalb weniger Wochen mussten sie den Kader neu zusammenstellen und zugleich einen Trainer für den Neuaufbau finden. Die Aufgabe erhielt Kevin Rodewald, der zuvor beim FC Eilenburg gearbeitet und sich über viele Jahre in der Nachwuchsarbeit des FC Hansa Rostock engagiert hatte.

Rund um die traditionsreiche Lohmühle hat sich in den vergangenen Monaten vieles verändert. Nicht nur die Mannschaft erhielt ein neues Gesicht, auch auf der Führungsebene gab es einen Umbruch. Die Vorstände Dieter Gudel und Sebastian Harms sind gegangen, Trainer Rino Capretti wechselte überraschend zum 1. FC Bocholt. Insgesamt 14 neue Spieler wurden verpflichtet.

Im Landespokal ist der neue VfB bereits erfolgreich. Durch einen 3:0-Sieg beim Oberligisten Husumer SV zog Lübeck ins Halbfinale ein. In der Regionalliga wartet die Mannschaft dagegen noch auf den ersten Erfolg.

Rodewald steht ein Kader mit zahlreichen jungen Spielern zur Verfügung, die von erfahrenen Kräften geführt werden sollen. Dazu gehören Kapitän Marvin Thiel, der seit vier Jahren für den VfB Lübeck spielt, Mittelfeldspieler Fabian Istefo und Rückkehrer Daouda Beleme, der bereits während der Drittligazeit für die Lübecker aufgelaufen ist.

Zum Auftakt gab es auf der Lohmühle ein 1:1 gegen den SC Weiche Flensburg 08. Trotz numerischer Unterzahl retteten die Lübecker einen Punkt, nachdem Maximilian Schütt früh Gelb-Rot gesehen hatte. Am vergangenen Spieltag folgte eine 0:2-Niederlage beim SV Atlas Delmenhorst. Vor allem dort zeigte sich die mangelnde Chancenverwertung als Problem.

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Gegen Flensburg hatte Lübeck dagegen trotz des Platzverweises eine gute Leistung gezeigt. Schütt könnte gegen Oldenburg wieder in die Startelf zurückkehren. In der Viererkette sind neben ihm Jonas Dittrich, Joel Amadi und Marvin Thiel mögliche Kandidaten.

Im Tor hat sich der junge Finn Böhmker als Nummer eins etabliert. Im Mittelfeld fehlte zuletzt überraschend Fabian Istefo. Stattdessen kamen Dardan Karimani, Bjarne Pfundheller und Tom Kankowski zum Einsatz. In der Offensive begannen Daouda Beleme, Selim Aikic und Felix Mandl.

Junge Mannschaft mit klarer Spielidee

Auf den VfB Oldenburg wartet damit eine junge und laufstarke Mannschaft, die über Einsatz und Intensität in die Partie finden will. Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zwischen beiden Vereinen ist dabei nur bedingt aussagekräftig. Zu umfangreich waren die Veränderungen in Lübeck.

Die Gastgeber können allerdings bereits einen Pokalerfolg vorweisen und haben vor heimischem Publikum gegen Flensburg gezeigt, dass sie trotz des personellen Umbruchs konkurrenzfähig sind. Oldenburg muss sich deshalb auf eine Mannschaft einstellen, deren Zusammensetzung sich im Vergleich zu früheren Duellen deutlich verändert hat.

Die Ausgangslage beim VfB könnte kaum besser sein. Nach dem 3:0 bei Werder Bremen II gewann die Mannschaft von Dario Fossi auch das erste Heimspiel der Saison. Beim 3:1 gegen die SV Drochtersen/Assel gelang zudem ein besonderer Erfolg: Nach acht Spielen ohne Sieg im Marschwegstadion bezwangen die Oldenburger den Angstgegner erstmals wieder auf eigenem Platz.

Der Saisonstart hat der Mannschaft entsprechend Selbstvertrauen gegeben. Gegen Drochtersen/Assel zeigte der VfB nach dem Rückstand eine Reaktion, erhöhte den Druck und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit noch zum Sieg.

Offen ist, wie Fossi angesichts der kurzen Pause und des nächsten Spiels am Samstag gegen den FC Eintracht Norderstedt personell reagieren wird. Nico Mai könnte nach seiner Bauchmuskelverletzung wieder in den Kader zurückkehren.

Pappelkurve bleibt gesperrt

Auch die Rahmenbedingungen in Lübeck sind derzeit besonders. Weil die Fans der Gastgeber ihre internen Probleme noch nicht gelöst haben, bleibt die angestammte Pappelkurve weiterhin gesperrt. Die verschiedenen Fangruppen nehmen deshalb im Stadion unterschiedliche Plätze ein. Der Gästebereich ist davon nicht betroffen.

Das Wetter dürfte einem Fußballabend unter der Woche ebenfalls nicht entgegenstehen. Erwartet werden bis zu 20 Grad und trockene Bedingungen. Schiedsrichter der Begegnung ist Gerhard Alexander Ludolph. Ihm assistieren Dominik Kopmann und Timo Rehder.

Für den VfB Oldenburg bietet sich damit die Gelegenheit, den gelungenen Saisonstart auszubauen. Zwei Siege aus den ersten beiden Spielen sollen möglichst auch nach dem Auftritt an der Lohmühle Bestand haben.