Mit rosa Trikots: DJK Adler Buldern III will in die VELTINS-Arena Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen +++ 3. Runde: Vorstellung der Bewerbervereine

Heute stellen wir euch u.a. zwei neue Vereine vor, die sich bis jetzt beworben haben:



Djk Adler Buldern (3. Herrenmannschaft / Kreisliga D)

Gründungsjahr: 1919

Vereinsfarben: blau/weiß

Team-Motto: Wo Helden noch Rosa tragen

Statement Nico Strotmann: "Wir sollten in der VELTINS-Arena spielen weil, wir ein geiles Team in der Kreisliga D sind . In einer Liga, wo das richtige Fußballherz noch schlägt. Dort wo man noch überlegt, wie man seine Fußballschuhe für ein Spiel getaped bekommt oder man irgendwie seine Füße voreinander bekommt , wenn man am Abend vorher 1-2 Veltins zu viel hatte . Letztes Jahr, als unser Nachbarverein Hiddingsel in der Veltins-Arena spielen durfte , wurde die Tribünen rosa von unseren Trikots erleuchtet und selbst Stadionsprecher Dirk , konnte sich am Ende ein kleines schmunzeln über die Lautsprecher nicht verkneifen, als wir die Stimmung in das Stadion gebracht haben. Dieses Jahr möchten wir den heiligen Rasen betreten und die Bude von unten rocken. Außerdem möchten wir unseren Trainer einen unvergesslichen Tag bereiten. Der nun seit sage und schreibe 20 Jahren die 3. Mannschaft dirigiert und führt . 20 Jahre, schafft so manche Ehe nicht einmal. Außerdem haben wir die rosa Trikots in den Herrenfußball gebracht und selbst Leicester City hat sich uns als Vorbild genommen. Leider kann man nur durch rosa Trikots nicht gleich Fußball spielen, aber dass kann sich Leicester ja dann im live im TV anschauen."





ASC LEONE Wanne - Eickel e.V. (1. Frauenmannschaft / Kreisliga A)

Gründungsjahr: 1986

Vereinsfarben: blau/weiß

Team-Motto: Ein Verein, Ein Team, Ein Ziel

Statement Roberto Ardu: "Wir, das Frauenteam des ASC LEONE, genannt DIE LÖWINNEN, spielen in der A Liga im Kreis Herne / Gelsenkirchen. Wir spielen in einer Liga mit den Schalker Frauenteam. Nachdem im letzen Jahr die erste Mannschaft der Schalker aufgestiegen ist, wird ihr wohl in diesem Jahr die Zweite folgen. Wir haben im letzten Jahr den Platz hinter den Schalker belegt und sind auch in dieser Saison auf dem Weg, diesen 2. Platz zu erreichen. Es ist natürlich sehr undankbar, denn unsere jahrelange Aufbauarbeit kann nicht mit dem Namen S04 mithalten. Darum wäre es für uns ein tolles Trostpflaster, in der Arena spielen zu dürfen."









Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen. Ihr genießt an diesem Tag alle Vorzüge, die normalerweise nur der Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 vorgesehen sind: