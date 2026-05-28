Mit Roj aufgestiegen: Westfalia Herne verpflichtet Radojcic-Cousins In welcher Liga der SCW in der Saison 2026/27 spielt, entscheidet sich am letzten Spieltag. von red · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser

Pjer (l.) und Zivko Radojcic (r.) mit Hernes 1. Vorsitzenden Ingo Brüggemann. – Foto: SC Westfalia Herne

Der SC Westfalia Herne steht vor einem Herzschlagfinale: Am letzten Spieltag der Westfalenliga 2 geht es für den Traditionsverein um Klassenerhalt oder Abstieg. Beim bereits abgestiegenen FC Brünninghausen hilft den Hernern nur ein Sieg, die zudem hoffen müssen dass der BSV Schüren gegen den RSV Meinerzhagen und Aufsteiger SpVgg Horsthausen gegen die SpVg Hagen 11 Schützenhilfe leisten.

>>> Wer ist im überkreislichen Fußball (so gut wie) abgestiegen? Die Vereinsverantwortlichen, rund um den neuen Sportlichen Leiter Stefan Gosing, setzen sich mit beiden Szenarien, Abstieg oder Klassenerhalt, auseinander und konnten nun die ersten beiden Neuzugänge präsentieren. Die Cousins Pjer und Zivko Radojcic wechseln ans Schloss Strünkede. Beide kommen vom Dortmunder Landesliga-Meister und Kreispokal-Sieger FC Roj, der nach den Abgängen von Aufstiegshelden wie Mateus Ayala Cardoniz (Lüner SV) oder Emre Yesilova (ASK Ahlen) die nächsten Spieler verliert. Pjer Radojcic (33) kam 2024 vom Holzwickeder SC zum FC Roj und hat seitdem 28 Landesliga-Spiele bestritten. Ausgebildet beim Hombrucher SV und TSC Eintracht Dortmund spielte der Außenbahnspieler für RW Essen II (Landesliga), SC Roland Beckum, SV Zweckel, ETB SW Essen, BSV Schüren und TuS Bövinghausen überwiegend in der Ober- (61 Spiele) und Westfalenliga (54 Spiele).

Zivko Radojcic ist auf der 6er- oder 8er-Position zuhause. – Foto: Javad Mohammadpour

Sein jüngerer Cousin Zivko Radojcic (29) spielte in der Jugend des TSC Eintracht, RW Essen, Wuppertaler SV und TSG Sprockhövel, für letzteren auch in der U19-Bundesliga. Über den ASC 09 Dortmund, wo er sein Senioren-Debüt in der Oberliga feierte, wechselte der zentrale Mittelfeldspieler 2017 schon einmal zu Westfalia Herne, damals noch in der Oberliga aktiv. Er brachte es damals allerdings nur zu Einsätzen im Kreispokal und in Testspielen und zog nach einem halben Jahr zu Bezirksligist TuS Heven weiter. Weitere Stationen waren der BSV Schüren, der TuS Bövinghausen, die Hammer SpVg und nochmal der BSV Schüren, für den er die meisten seiner 86 Westfalenliga-Partien bestritt. Erst im letzten Sommer hatte er den BSV für Roj verlassen.