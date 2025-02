Mit Reusrathern für Reusrath

Spielt in Reusrath eine gewichtige Rolle: Tim Schlüter.

Quo vadis, SC Reusrath? Kürzlich haben die Fußball-Senioren des Klubs die Verantwortlichkeiten in der Führungsriege nahezu gänzlich neu verteilt und besetzt. Mit dieser Rotation verjüngt sich die Abteilung jetzt deutlich und will in naher Zukunft an die erfolgreiche Vergangenheit samt Landesliga-Zugehörigkeit anknüpfen. Tim Schlüter soll dieses Vorhaben als Vorsitzender anleiten. Der 35-Jährige vereint dabei zwölf Personen mit Reusrather DNA unter sich. Nun soll als erste Amtshandlung der Vertrag mit Trainer Marco Schobhofen verlängert werden. Doch der ziert sich noch. Er will gewisse Zusagen von Vereinsseite.

Es war die Belohnung für jahrelang gute und stabile Arbeit: Als der SCR nach der Spielzeit 2020 in die Landesliga aufstieg, überwog der Stolz den Fakt, dass die damals laufende Saison in der Bezirksliga aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs nach 23 Spielen abgebrochen worden war. Reusrath durfte als Tabellendritter, so entschied der Verband, in die nächsthöhere Spielklasse – bis heute der Gipfel des sportlichen Erfolgs. Derzeit lautet die Realität: graue Maus in der Bezirksliga. Dennoch träumt und plant der Verein weiterhin groß.

Traum von Landesliga-Rückkehr Die zweieinhalb Jahre auf Landesliga-Niveau erlebte Schlüter als Betreuer im Stab von Trainer Ralf Dietrich. Jetzt ist er oberster Chef der Mannschaft, die er langfristig wieder in die altbekannten Territorien führen will. Dazu gehören als erster Schritt die Top Vier in der derzeitigen Spielklasse. Zu denen zählte sich der SCR über Jahre hinweg. „Da wollen wir wieder hinkommen“, sagt Schlüter, „daran hatte man sich gewöhnt.“