Mit Respekt, Disziplin und Anstand – Trainer Florian Leiner hat mit dem VfR Haag viel vor

Seine ersten Spuren als Übungsleiter hinterließ er in Mauern, dort arbeitete er als Co-Trainer vom in Freisinger Fußballkreisen sehr bekannten Volker Lippcke. Die erste Station als Cheftrainer startete der 41-Jährige vor eineinhalb Jahren beim FC Berglern, stieg mit der Truppe sogar in die Kreisliga auf, ehe er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog.

Haag – Die Fußballer des VfR Haag gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Saison der A-Klasse 6. Der 41-jährige Florian Leiner übernimmt die Bank, sein Vorgänger Sebastian Elephand wird ihn dabei als Co-Trainer unterstützen. Als Spieler sei er ein bunter Hund gewesen, lacht Leiner. Er spielte unter anderem in Wartenberg, Mauern, beim FC Erding und auch schon in Haag. Es ging für ihn zeitweise hoch bis in die Bezirksliga.

In den ersten Einheiten auf dem Platz stimmte die Chemie zwischen Spielern und Trainer jedenfalls schon mal. Leiners Fußballphilosophie baut auf guter Kondition und körperlich fitten Spielern auf. „Stimmen diese Eigenschaften, dann kannst du darüber die Spiele gewinnen.“ Auch viel Ballbesitz will der 41-Jährige von seinem Team sehen, genau so wie eine gute Abwehr: „Als ehemaliger Torwart habe ich ein etwas anderes Augenmerk auf die Defensive.“

Vertrag beim VfR Haag läuft für eine Saison

Was er ebenfalls von den Haagern fordert: „Ich will Respekt, Disziplin, Anstand und Siegeswillen sehen.“ Dies wären Tugenden, die bei vielen Jungs in Vergessenheit gerieten. Sie müssten bereit sein, für den Verein alles zu geben: „Ich bin vom Charakter so, dass ich es vorlebe. Und das verlange ich auch von meinen Spielern.“ Alle VfR-Fußballer hätten diesen Forderungen zugestimmt, betont Leiner. Nach einem halben Jahr wolle er rekapitulieren, ob es auch tatsächlich der Fall sei. Sein Vertrag läuft erst einmal für eine Saison, generell sei das Engagement aber längerfristig ausgelegt. „Jetzt will ich aber erst einmal die Jungs weiterentwickeln. Dann schauen wir mal, welche Rolle wir spielen können.“