"Mit Reisebus und Geduld" - Volkmarode will in Sülbeck gewinnen

– Foto: L. Höhtke & J. Jansen

Für RW Volkmarode steht am Sonntag das Auswärtsspiel bei Sülbeck/Immensen an. Beide Mannschaften sind Aufsteiger und befinden sich aktuell auf Abstiegsrängen, sodass die es um wichtige Punkte geht. Vor allem für Volkmarode geht es darum, den Anschluss an die Konkurrenz zu halten.

Volkmarodes Trainer Collin Gerstung blickt dabei auch mit Vorfreude auf die Auswärtsfahrt. „Sonntag geht es nach Sülbeck. Wir fahren wieder mit einem Reisebus, da es eine unserer weiteren Auswärtsfahrten ist. Wir freuen uns schon auf die Anreise und werden dabei wieder vom Verein unterstützt. Der ein oder andere Zuschauer kommt auch mit, sodass es wieder eine coole Sache wird."

Sportlich erwartet Gerstung eine schwierige Aufgabe, auch wegen der Platzverhältnisse. „Wie das so nach dem Winter üblich ist, wird der Platz nicht im besten Zustand sein. Das heißt, wir erwarten einen tiefen Platz.“ Entsprechend stellt sich sein Team auf eine körperbetonte Partie ein. „Wir erwarten einen tiefstehenden Gegner, der mehr über Umschaltsituationen und lange Bälle gefährlich werden will.“ Trotz der klaren Favoritenrolle will Volkmarode den Gegner nicht unterschätzen. „Trotz der Tabellensituation werden wir die Sülbecker nicht unterschätzen.“ Gerstung erinnert dabei an den ersten Vergleich der Saison: „In der Hinrunde haben sie es schon geschafft über gewisse Spielphasen den Gegnern das Leben echt schwer zu machen.“