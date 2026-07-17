Mit Regionalliga-Erfahrung: FCM-Reserve legt in der Offensive nach

– Foto: 1. FC Magdeburg

Der Kader von der U23 des 1. FC Magdeburg nimmt weiter Form an. Nachdem mit Philipp Flemming in dieser Woche bereits ein neuer Torhüter vorgestellt worden war, konnte Trainer Ronny Thielemann noch zwei Neuzugänge für den Offensivbereich begrüßen.

Von Hertha BSC II wechselt Luis Trus an die Elbe. Der 20-Jährige sammelte bisher 27 Regionalliga-Einsätze für die Hertha-Reserve. Seit 2014 durchlief der gebürtige Berliner den Nachwuchs bei der "Alten Dame". "Der Wechsel ist für mich der nächste Schritt in meiner Entwicklung, sowohl sportlich als auch persönlich. Denn zum ersten Mal geht es für mich raus aus Berlin und in ein neues Umfeld", wird Trus in der Vereinsmeldung zitiert. Zum Spielerprofil:

"Mit Luis gewinnen wir einen offensiv variablen Außenspieler, der bereits in der Regionalliga Nordost nachgewiesen hat, dass er Spiele mit seiner Dynamik und Kreativität beeinflussen kann", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den Neuzugang für die Flügel. "Jetzt geht es für ihn darum, diese Qualitäten konstant auf den Platz zu bringen und sein Potenzial über einen längeren Zeitraum abzurufen."

59 Einsätze für den KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest

Ebenfalls bereits mit Regionalliga-Erfahrung ausgestattet ist Cornelius Bräunling. Der 21-Jährige lief für den KSV Hessen Kassel bereits 59 Mal in der Südwest-Staffel auf. Beim FCM empfahl sich der Offensivspieler in den vergangenen Wochen bereits als Probespieler - unter anderem mit einem Treffer im Testspiel gegen den VfV Borussia Hildesheim (2:0). In dieser Woche nun vermeldeten die Blau-Weißen Vollzug. Zum Spielerprofil: