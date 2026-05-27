– Foto: Andreas Krisch

Mit 56 Punkten aus 22 Spielen und einem Torverhältnis von 99:27 steht der TSV Weilheim/Teck II zwei Spieltage vor Saisonende uneinholbar an der Spitze der Kreisliga B6 Neckar/Fils. Der Vorsprung auf den TSV Schlierbach beträgt neun Punkte. Damit ist zugleich der Aufstieg in die Kreisliga A perfekt.

Der letzte Schritt zum Titel kam ungewöhnlich zustande. Weil Gegner Oberlenningen die Partie einen Tag vorher absagte, durfte der TSV Weilheim/Teck II die Meisterschaft ohne eigenes Zutun feiern. Für Trainer Pasquale Spagnuolo war das ein kleiner Wermutstropfen.

„Leider hat der Gegner Oberlenningen bereits einen Tag vorher abgesagt, sodass wir die Meisterschaft ‚auf dem Sofa‘ klar gemacht haben. Das fand ich persönlich etwas schade“, sagt der Coach gegenüber FuPa.

An der Stimmung änderte das jedoch nichts. Auf dem Sportplatz wurde anschließend ausgiebig gefeiert. „Unsere Eltern haben uns dabei großartig empfangen – mit Pyrotechnik, super Essen und allem, was dazugehört. Gemeinsam mit Bier und Sektflaschen haben wir dann in einer mega Stimmung unseren Titel ausgiebig gefeiert, aber die Feier ist noch nicht zu Ende“, berichtet Pasquale Spagnuolo.

Ein Trainer mit klaren Ansprüchen

Dass der Aufstieg am Ende gelang, kam für den Trainer nicht zufällig. „Ich bin ein Trainer, der immer das Maximum anstrebt, daher war unser klares Saisonziel der Aufstieg“, erklärt Pasquale Spagnuolo.

Erst vor dieser Saison war er zum TSV Weilheim/Teck II gewechselt. Zuvor arbeitete er insgesamt sechs Jahre beim TSV Ötlingen – zunächst als Co-Trainer, später im Trainerduo mit Beni Savoca und anschließend drei Jahre als Trainer. Mehrfach war der Aufstieg dort nur knapp verpasst worden, hinzu kamen zwei wegen Corona abgebrochene Spielzeiten.

Der Wechsel nach Weilheim fühlte sich für ihn früh richtig an. „Als der TSV Weilheim angerufen hat, wusste ich eigentlich direkt – noch bevor die Gespräche überhaupt stattgefunden haben – dass ich dort so arbeiten kann, wie ich mir das vorstelle“, sagt Pasquale Spagnuolo.

Besonders wichtig sei ihm dabei der Rückhalt im Verein. „Ich habe von Beginn an gespürt, dass ich mit dem Team und den Verantwortlichen – insbesondere Abteilungsleiter Gianni und sportlicher Leiter Nebih – einen enormen Rückhalt habe.“

Der Titel habe deshalb eine besondere Bedeutung für ihn. „Dieses Vertrauen hat mir sofort das Gefühl gegeben, hier die Chance zu haben, endlich meinen ersten Titel im Herrenbereich zu erreichen – und das direkt im ersten Jahr.“ Und weiter: „Ich bin wirklich extrem stolz auf dieses Team und dieser Titel bedeutet mir unheimlich viel. Den ersten vergisst man nie.“

Zusammenhalt als Schlüssel

Für die erfolgreiche Saison macht Pasquale Spagnuolo vor allem den starken Teamgeist verantwortlich. „Der große Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft war entscheidend“, sagt er.

Die Mannschaft habe seine Ideen schnell angenommen. „Die Veränderungen wurden super mitgetragen, und wir haben sehr schnell als Einheit funktioniert.“ Bereits beim Teckbotepokal habe sich angedeutet, dass viel möglich sei, als das Team das Viertelfinale erreichte.

Auch die Breite des Kaders spielte aus Sicht des Trainers eine große Rolle. „Wir hatten im Training eigentlich immer zwischen 20 und 22 Spieler da, wodurch wir als Mannschaft extrem intensiv arbeiten und viele Dinge einstudieren konnten“, erklärt Pasquale Spagnuolo. Das habe die tägliche Arbeit deutlich erleichtert.

Die beste Offensive und Defensive

Die Zahlen unterstreichen die Dominanz der Weilheimer. 99 Tore erzielt, nur 27 Gegentreffer kassiert – sowohl offensiv als auch defensiv stellte die Mannschaft den Bestwert der Liga.

„Wir sind eine sehr starke Pressingmannschaft, die offensiv viele Tore erzielen möchte, gleichzeitig stehen wir aber auch defensiv sehr stabil“, sagt Pasquale Spagnuolo. „Nicht ohne Grund haben wir sowohl den besten Angriff als auch die beste Defensive der Liga gestellt – und das mit deutlichem Abstand.“

Hinzu kam taktische Flexibilität. „Außerdem haben wir im Spielaufbau zwei verschiedene Systeme, die ich intensiv trainiere und auf dem Platz sehen möchte. Die Jungs haben das über die gesamte Saison hinweg wirklich hervorragend umgesetzt.“

Malle-Reise und neue Liga

Nach dem letzten Spieltag wartet die gemeinsame Abschlussfahrt. „Direkt nach dem letzten Spieltag fliegen wir am Sonntag gemeinsam nach Malle“, verrät Pasquale Spagnuolo.

Sportlich ist ebenfalls bereits vieles geklärt. Das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wird der Verein wahrnehmen. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, stellte der Trainer klar.

Auch die Kaderplanungen laufen bereits. „Es werden uns nicht viele Spieler verlassen, der Kern der Mannschaft bleibt zusammen“, sagt Pasquale Spagnuolo. Zusätzlich habe der Verein bereits erfahrene Neuzugänge mit Kreisliga-A-Erfahrung verpflichtet. Außerdem rücken drei talentierte Spieler aus der eigenen A-Jugend nach oben.

Realistische Ziele für die Zukunft

Trotz der Euphorie blickt der Trainer mit Respekt auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga A. „Wenn es nach mir geht, möchte ich natürlich immer gewinnen und wie vorher schon gesagt das Maximum rausholen – das ist mein Anspruch“, sagt Pasquale Spagnuolo.

Gleichzeitig mahnt er zur Bodenständigkeit. „Trotzdem müssen wir realistisch bleiben, denn in der Kreisliga A weht ein deutlich anderer Wind.“ Ziel sei deshalb zunächst, „eine stabile und starke Saison zu spielen und uns in der neuen Liga zu etablieren“.

Ganz ausschließen möchte der Meistertrainer Überraschungen allerdings nicht. „Dennoch, im Fußball weiß man nie. Wir werden hart arbeiten und von Spiel zu Spiel schauen.“