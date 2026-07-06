Mit punktuellen Verstärkungen in Richtung Aufstiegskampf Teamcheck Nordhessen: TSG Hofgeismar von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Die TSG Hofgeismar geht mit klaren Ambitionen in die neue Saison. Nach einer sehr zufriedenstellenden vergangenen Spielzeit richtet der Verein den Blick nach vorne – und will in der Kreisliga A eine gute Rolle spielen. Vereinsmanager Stefan Knerrich formuliert die Zielsetzung deutlich: Die Mannschaft möchte um den Aufstieg mitspielen.

Der Start in die Vorbereitung erfolgte am 28. Juni. Schon früh wartet ein erstes Pflichtspiel, das als Standortbestimmung dienen dürfte: Am 10. Juli empfängt die TSG Hofgeismar den TSV Zierenberg im Pokal auf heimischem Platz. Für Hofgeismar bietet diese Partie die Gelegenheit, den eigenen Stand unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen und den Rhythmus für die neue Saison aufzunehmen. Der Kader wurde nach Angaben des Vereins punktuell verstärkt. Damit soll die Grundlage geschaffen werden, um sich optimal auf die Anforderungen der Kreisliga A vorzubereiten. Die TSG will nicht nur stabil auftreten, sondern sich von Beginn an in der oberen Tabellenregion festsetzen. Zwei Neuzugänge für mehr Qualität Personell gibt es zwei Zugänge zu vermelden. Nico Vogt wechselt von der SG Calden/Meimbressen nach Hofgeismar, Finley Plaum kommt von der SG Hombressen/Udenhausen. Beide sollen dem Kader zusätzliche Qualität geben und die Mannschaft in der Breite wie auch im Konkurrenzkampf stärken.

Einzelne Entwicklungen oder Spieler möchte Knerrich nicht gesondert hervorheben. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Gesamtentwicklung der Mannschaft. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die neuen Spieler integrieren und wie geschlossen das Team in die Saison startet. Absteiger als Favoriten Im Rennen um die Meisterschaft sieht die TSG Hofgeismar vor allem die Absteiger in einer guten Ausgangsposition. Der TSV Fürstenwald sowie die SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau zählen für Knerrich zu den Favoriten der Liga. Beide Mannschaften bringen Erfahrung aus einer höheren Spielklasse mit und dürften entsprechend ambitioniert auftreten.