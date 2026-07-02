 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Mit Profis: Diese Tests müsst ihr diese Woche auf dem Schirm haben

Fortuna Düsseldorf, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder auch der VfL Bochum gastieren in dieser Woche bei Amateurteams vom Niederrhein. Die Übersicht.

von André Nückel · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Augen auf - der 1. FC Monheim und der VfB Hilden bestreiten spannende Testspiele.
Augen auf - der 1. FC Monheim und der VfB Hilden bestreiten spannende Testspiele. – Foto: Marcel Eichholz

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In der ersten Juli-Woche geben sich Dritt- und Zweitligisten am Niederrhein die Ehre, aber auch darüber hinaus finden viele spannende Testspiele statt. Alle Paarungen der Woche findet ihr weiter unten im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa.

Die Testspiele am Donnerstag, 2. Juli 2026

Heute, 18:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
18:30live

Heute, 19:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:30

Die Testspiele am Freitag, 3. Juli 2026

Morgen, 18:00 Uhr
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
18:00live

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
19:00live

Morgen, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
20:00

Die Testspiele am Samstag, 4. Juli 2026

Sa., 04.07.2026, 15:30 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
15:30live

Sa., 04.07.2026, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
15:00

Sa., 04.07.2026, 16:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:30live

Sa., 04.07.2026, 17:15 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
17:15

Sa., 04.07.2026, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
Erler SV 08
Erler SV 08Erler SV 08
13:00

Sa., 04.07.2026, 15:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Twente Enschede U21
FC Twente Enschede U21FC Twente Enschede U21
15:00

Die Testspiele am Sonntag, 5. Juli 2026

So., 05.07.2026, 15:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:30

So., 05.07.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:00

So., 05.07.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
13:00

So., 05.07.2026, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00

So., 05.07.2026, 14:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
14:00live

So., 05.07.2026, 15:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

So., 05.07.2026, 12:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
12:00

So., 05.07.2026, 15:15 Uhr
Erler SV 08
Erler SV 08Erler SV 08
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15

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