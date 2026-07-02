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Mit Profis: Diese Tests müsst ihr diese Woche auf dem Schirm haben
Fortuna Düsseldorf, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder auch der VfL Bochum gastieren in dieser Woche bei Amateurteams vom Niederrhein. Die Übersicht.
von André Nückel · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Augen auf - der 1. FC Monheim und der VfB Hilden bestreiten spannende Testspiele. – Foto: Marcel Eichholz
In der ersten Juli-Woche geben sich Dritt- und Zweitligisten am Niederrhein die Ehre, aber auch darüber hinaus finden viele spannende Testspiele statt. Alle Paarungen der Woche findet ihr weiter unten im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa.