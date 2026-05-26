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Spielbericht
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Mit positiver Energie in die Aufstiegsspiele
Rheinlandliga: Rot-Weiss Wittlich schlägt die SG Schneifel mit 4:2 – und fiebert nun der Oberliga-Relegation entgegen. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIE
von Alexander Krist · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Jubel auf der einen Seite, hängende Köpfe auf der andern: Matthias Heck, Christopher Bibaku, Mounir Bouziane und Daniel Littau (von links) freuen sich über den nächsten Wittlicher Treffer, Schneifel-Akteur Davis Spruds wendet sich enttäuscht ab. – Foto: Sebastian Schwarz
Noch vor einigen Wochen konnte man davon ausgehen, dass die Begegnung zwischen Rot-Weiss Wittlich und der SG Schneifel zu einem echten Herzschlagfinale um Platz zwei werden könnte. Nach dem 4:2-Heimsieg stehen die Wittlicher nun aber mit satten elf Punkten vor der Sportgemeinschaft, die am letzten Spieltag sogar noch auf den vierten Platz abrutschte.
Rund 100 Zuschauer zog es bei sommerlichen Temperaturen lieber zum Kunstrasenplatz am Bürgerwehr als ins benachbarte Wittlicher Freibad. Nach nur zwei Minuten durften die mitgereisten Gästefans das erste Mal jubeln: Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte der aufgerückte Innenverteidiger Davis Spruds freistehend zum 1:0 für die Vereinigten aus Auw, Stadtkyll, Hallschlag, Ormont, Esch und Feusdorf ein. Die Antwort des Relegationsteilnehmers ließ nicht lange auf sich warten. Ralf Rizvani zog von der linken Seite in die Mitte und traf mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte zum Ausgleich (9.).