Mit positiver Energie in die Aufstiegsspiele

Den Schlusspunkt setzten die Gäste. Im Anschluss an einen sehenswerten Konter über Philipp Bück und Yannik Moitzheim war es Ben Kerner, der den 4:2-Endstand erzielte. „Im läuferischen Bereich haben beide Mannschaften heute nicht mehr alles gegeben. Wir sind gut ins Spiel gekommen, geraten dann in Rückstand und im Anschluss ist die Partie etwas verflacht. Ich hoffe, die Zuschauer hatten Spaß, da die Bedeutung des Spiels für beide nicht mehr allzu hoch war. Dennoch war die Saison über alle Strecken positiv. Wir haben für unsere Vereinsgeschichte viele Rekorde gebrochen und sind daher absolut im Reinen mit uns“, resümierte Stephan Simon, Coach der SG Schneifel.

Stephan Simon, Coach der SG Schneifel